Чиновник сообщила, что после обращения в региональное правительство представителей СМИ инициирована проверка, призванная не допустить нарушений экологического законодательства. Речь идёт об участии зарегистрированного во Владивостоке ООО «Система» (упоминается в решении арбитражного суда Амурской области от 15 сентября 2021 года) в утилизации 900 тонн пестицидов из Амурской области.
В ряде телеграм-каналов и СМИ высказывается предположение, что часть отходов — это запрещённый к использованию более 30 лет назад гранозан (этилмеркурхлорид), содержащий ртуть. В своё время его применяли в сельском хозяйстве для протравливания семян зерновых, льна и сахарной свёклы против головни и других болезней растений.
«Данные факты будут тщательно проверены. В Приморском крае не будет допущено нарушение природоохранного законодательства», — сообщила зампред.
Проверкой установлено, что отходы сельскохозяйственной деятельности, вопрос об утилизации которых находится в ведении ГБУ Амурской области «Экология», сейчас складированы в Свободненском районе области. Изначально планировалось, что красноярская компания, с которой заключался контракт, займётся захоронением ядохимикатов. Однако общественность Красноярского края отстояла право своих земляков дышать чистым воздухом, а позже и вовсе встал вопрос об утилизации отходов путём термической обработки. Соответственно, заказчикам пришлось искать другого исполнителя.
Как уточнили в правительстве Приморья, по документации отходы имеют второй класс опасности, однако есть сомнения в их однородности. К решению проблемы подключены Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и полиция. На место предполагаемого сжигания отходов выезжали специалисты министерства природных ресурсов Приморского края.
Правительство региона предполагает, что приморская компания не имеет оснований заниматься подобной деятельностью в Надеждинском районе, несмотря на наличие лицензии на утилизацию отходов второго класса опасности.
«Мы не допустим нарушения природоохранного законодательства. Все службы и надзорные органы вплотную заняты данным вопросом. Территория Приморья — не место, где должны размещаться ядохимикаты и опасные отходы», — подчеркнула Елена Пархоменко.