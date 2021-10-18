Территория Приморья — не место, где должны размещаться ядохимикаты — Пархоменко

Территория Приморья — не место, где должны размещаться ядохимикаты — Пархоменко

Территория Приморья — не место, где должны размещаться ядохимикаты — Пархоменко

Сегодня, 12:46
Политика
Фото: Золотой Рог
Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, курирующая в числе прочего вопросы охраны окружающей среды, поделилась мнением о возможной утилизации в Надеждинском районе пестицидов из Приамурья.

Чиновник сообщила, что после обращения в региональное правительство представителей СМИ инициирована проверка, призванная не допустить нарушений экологического законодательства. Речь идёт об участии зарегистрированного во Владивостоке ООО «Система» (упоминается в решении арбитражного суда Амурской области от 15 сентября 2021 года) в утилизации 900 тонн пестицидов из Амурской области.

В ряде телеграм-каналов и СМИ высказывается предположение, что часть отходов — это запрещённый к использованию более 30 лет назад гранозан (этилмеркурхлорид), содержащий ртуть. В своё время его применяли в сельском хозяйстве для протравливания семян зерновых, льна и сахарной свёклы против головни и других болезней растений.

«Данные факты будут тщательно проверены. В Приморском крае не будет допущено нарушение природоохранного законодательства», — сообщила зампред.

Проверкой установлено, что отходы сельскохозяйственной деятельности, вопрос об утилизации которых находится в ведении ГБУ Амурской области «Экология», сейчас складированы в Свободненском районе области. Изначально планировалось, что красноярская компания, с которой заключался контракт, займётся захоронением ядохимикатов. Однако общественность Красноярского края отстояла право своих земляков дышать чистым воздухом, а позже и вовсе встал вопрос об утилизации отходов путём термической обработки. Соответственно, заказчикам пришлось искать другого исполнителя.

Как уточнили в правительстве Приморья, по документации отходы имеют второй класс опасности, однако есть сомнения в их однородности. К решению проблемы подключены Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и полиция. На место предполагаемого сжигания отходов выезжали специалисты министерства природных ресурсов Приморского края.

Правительство региона предполагает, что приморская компания не имеет оснований заниматься подобной деятельностью в Надеждинском районе, несмотря на наличие лицензии на утилизацию отходов второго класса опасности.

«Мы не допустим нарушения природоохранного законодательства. Все службы и надзорные органы вплотную заняты данным вопросом. Территория Приморья — не место, где должны размещаться ядохимикаты и опасные отходы», — подчеркнула Елена Пархоменко.

Сюжеты:
Приморский край
Приморье
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