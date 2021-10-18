В ряде телеграм-каналов и СМИ высказывается предположение, что часть отходов — это запрещённый к использованию более 30 лет назад гранозан (этилмеркурхлорид), содержащий ртуть. В своё время его применяли в сельском хозяйстве для протравливания семян зерновых, льна и сахарной свёклы против головни и других болезней растений.