«ДЭК» не комментирует ситуацию с переплатами из-за отсутствия общедомовых счётчиков

В ПАО «ДЭК» не дали официального комментария по поводу ситуации с общедомовыми приборами учёта электроэнергии. Между тем, жители края жалуются на то, что из-за отсутствия рабочих счётчиков, наличие которых обязан обеспечить гарантирующий поставщик, они вынуждены переплачивать за электроснабжение общедомового имущества.

В редакцию «Золотого Рога» поступило несколько обращений от жителей Приморья, которые обратили внимание на высокие расходы по статье «содержание жилья», а именно на завышенную плату за электроснабжение общедомового имущества. Начав разбираться, почему суммы в квитанции выше привычных, люди выяснили, что причина в отсутствии общедомовых приборов учета электроэнергии, находящихся в надлежащем состоянии, на основании показаний которых может быть произведен расчёт оплаты за электроснабжение общедомовых объектов. Из-за этого основой для начислений является не фактическое количество потреблённой электроэнергии, а установленный норматив. «За электроэнергию и на прежнем месте жительства, где у нас была аналогичная квартира в аналогичном доме, платили немало, а на новой квартире в квитанциях суммы ещё увеличились. Я стал разбираться, оказалось, причина в том, что в доме, куда мы заселились, нет рабочего общедомового прибора учёта электроэнергии. Плата за электричество для общедомового имущества начисляется по нормативу. Как объяснили в управляющей компании, из-за этого нам приходится переплачивать. Нашей семье есть, с чем сравнивать, на прежнем месте жительства у нас было ТСЖ, на доме были установлены все приборы учёта, и мы платили только за тот объем электроэнергии, который в реальности использовали. На вопрос, почему нет общедомового прибора учёта, «управляйка» кивает на энергетиков, якобы это теперь обязанность энергоснабжающей организации – ставить такие приборы», - пишет житель Владивостока, глава семьи из пяти человек Артём Филатов. Действительно, с 1 июня 2020 года, согласно изменениям, внесённым в постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4 мая 2012 года, обязанность по обеспечению коммерческого учёта электрической энергии на розничных рынках в отношении расположенных в зоне их деятельности многоквартирных домов, гарантирующего поставщика. В Приморском крае это ПАО «ДЭК». Согласно законодательству, компания обязана и устанавливать общедомовые приборы учёта электроэнергии в случаях их отсутствия, выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или истечении интервала между поверками. Сделать это энергетики обязаны в течение шести месяцев. Однако жители Приморья столкнулись с тем, что данная обязанность в полном объеме не выполняется. Редакция «Золотого Рога» обратилась за комментариями в ПАО «ДЭК». Однако получить официальные разъяснения не удалось. По телефону представители компании сообщили, что причины отсутствия приборов учёта, показания которых служили бы основанием для начисления платы, могут быть разными, и разбираться необходимо с каждым конкретным случаем. При этом они пообещали дать ответы на ряд общих вопросов. В их числе, в частности, вопрос, сколько многоквартирных домов в Приморье на сегодняшний день нуждаются в установке общедомовых приборов учёта. Кроме того, энергетиков попросили разъяснить, что делать жителям края, которые не хотят переплачивать за электроснабжение общедомового имущества при начислениях по нормативу из-за отсутствия общедомовых счётчиков – куда обращаться людям и в какие сроки компания реагирует на подобные обращения. К сожалению, ответов на данные вопросы редакция так и не получила. Между тем, общедомовые приборы учёта электроэнергии действительно помогают собственникам квартир экономить на коммунальных платежах. Там, где начисления производятся, исходя из фактически потребленного ресурса, цифра в квитанциях, как правило, меньше – порой весьма существенно, экономия в некоторых случаях составляет до 15-20 процентов. Конечно, формула расчёта учитывает многие факторы – это и этажность дома, и наличие лифтов, и суммарная площадь общедомового имущества, поэтому в разных домах ситуация с начислениями и суммами этого платежа разная. Исключения из правил всегда есть, но все-таки в большинстве случаев общедомовые приборы учета – эффективный инструмент экономии. "Золотой Рог" ранее сообщал, что в значительной части многоквартирных домов в Приморье, где нет технологических препятствий для установки общедомовых приборов учёта, вопрос с монтажом данного оборудования до сих пор остаётся открытым из-за того, что гарантирующий поставщик, по нашему мнению, в полной мере не исполняет своих обязательств по обеспечению коммерческого учёта электроэнергии в расположенных в зоне его деятельности многоквартирных домах.

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