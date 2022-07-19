Бренды из Приморья пустили в известный ТЦ только на лето

В рамках проекта «Калина PROfashion» в торгово-выставочном комплексе «Калина Молл» в июне открылись корнеры с коллекциями от российских дизайнеров, причем большинство представленных брендов — из Владивостока.

В проекте также приняли участие производители из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Шоурумы расположили в «Калине Молл» на втором этаже на месте зон отдыха. Однако эту площадку бутики будут занимать только до конца лета, далее покупатели смогут их найти по прежним адресам в разных точках города. При этом значительные торговые площади простаивают, поскольку заграничный масс-маркет частично ушёл из России, но физически продолжает занимать арендованные магазины. Изначально в проекте по поддержке местного производителя в Приморском крае участвовало 7 марок: Made in Vladivostok, Ruslana L’ah, It’s my shop, Selofan, GetClo, More и She. Несмотря на то, что открытие состоялось месяц назад, новые бутики со стильной одеждой от местных дизайнеров продолжают присоединяться к проекту. В начале июля одно из мест в модном пространстве занял шоурум Miss Poem, в котором покупатели могут найти платья, рубашки, футболки и другую женскую одежду. Каждый корнер в «Калине Молл» объединил в себе сразу несколько брендов. Производители кооперируются, чтобы вместе развивать и продвигать отечественные марки одежды. Кроме того, у всех бутиков есть онлайн-магазины и доставка по всей стране. Цены в шоурумах выше, чем в недавно закрывшихся больших сетевых магазинах. Например, средняя стоимость футболки — 5000 рублей, платья — 10 000. Продавцы объясняют это «уникальностью» местной продукции и высоким качеством одежды. Юлия Айкина

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