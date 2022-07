Бренды из Приморья пустили в известный ТЦ только на лето

Изначально в проекте по поддержке местного производителя в Приморском крае участвовало 7 марок: Made in Vladivostok, Ruslana L’ah, It’s my shop, Selofan, GetClo, More и She. Несмотря на то, что открытие состоялось месяц назад, новые бутики со стильной одеждой от местных дизайнеров продолжают присоединяться к проекту. В начале июля одно из мест в модном пространстве занял шоурум Miss Poem, в котором покупатели могут найти платья, рубашки, футболки и другую женскую одежду.