Логисты Приморского края стали чаще пользоваться отечественными системами мониторинга транспорта

Логисты Приморского края стали чаще пользоваться отечественными системами мониторинга транспорта

Логисты Приморского края стали чаще пользоваться отечественными системами мониторинга транспорта

Сегодня, 16:36
Политика
Фото: 1Mi
«МТС» сообщает о росте спроса на сервис удаленного контроля транспорта и разъездных сотрудников среди предприятий Приморского края.

По итогам шести месяцев 2022 года количество клиентов сервиса выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий спрос показали крупные логистические компании: на эту отрасль пришлось почти 40% всех новых подключений сервиса, который позволяет удаленно контролировать передвижения транспорта, расход топлива, определять неаккуратных водителей и автоматизировать загрузку автопарка.

Также существенно вырос спрос и в сфере ритейла: оптовые компании, имеющие в штате торговых представителей, лишь немного уступили транспортной сфере — на их долю пришлось 30% подключений сервиса. Замкнули тройку лидеров производственные и сервисные компании, медицинские и образовательные учреждения.

«У приморских компаний мы наблюдаем тренд на активный поиск цифровых решений, которые в непростое время смогут снизить издержки, повысить рентабельность бизнеса и увеличить эффективность работы сотрудников. На фоне ухода некоторых зарубежных игроков с российского рынка транспортной телематики мы отмечаем значительный рост интереса к отечественным системам мониторинга среди крупного и среднего бизнеса Приморья. Решение интересно транспортным предприятиям, службам безопасности и автопаркам. Оно позволяет компаниям сократить расходы на содержание корпоративного автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

27 июля состоится бесплатный вебинар «Как оценивать и анализировать эффективность работы автопарка, где эксперты МТС расскажут, как увеличить эффективность работы сотрудников и обогнать конкурентов при тех же затратах. Вебинар доступен для всех желающих, регистрация уже открыта.

Сюжеты:
Приморский край
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