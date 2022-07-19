Владивосток строит планы на будущее

– Нам сегодня важно говорить не столько о политике, сколько о том, как сделать лучше городу и горожанам, – отметил Константин Шестаков. – Готов представить основные результаты работы за год и планы на перспективу. Но вместе с депутатами и всеми горожанами мы можем сделать больше. Нужна команда единомышленников.