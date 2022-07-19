Владивосток строит планы на будущее

Участие в мероприятии принял глава Владивостока Константин Шестаков, представители общественных организаций и объединений, депутаты, активные жители, у которых есть идеи по развитию различных сфер городской жизни и готовность их реализовывать.
Цель – совместно выработать программу решения основных городских проблем.
– Нам сегодня важно говорить не столько о политике, сколько о том, как сделать лучше городу и горожанам, – отметил Константин Шестаков. – Готов представить основные результаты работы за год и планы на перспективу. Но вместе с депутатами и всеми горожанами мы можем сделать больше. Нужна команда единомышленников.
Мэр подчеркнул, что текущая работа и проект перспективного развития строятся на основании анализа запросов горожан, отражённых в социальных сетях и официальных обращениях.
ТОП-5 проблем, обозначенных гражданами:
В сфере благоустройства работа ведётся не точечно, а системно, с использованием всех возможностей федеральных и краевых проектов. В прошлом году во Владивостоке появилось 9 благоустроенных территорий. В этом году в работе ещё шесть.
Но для привлечения финансовых средств в программы по благоустройству нужна активность граждан, так как принцип финансирования проектов на современном этапе – рейтинговое голосование и вовлечённость людей.
Например, в голосовании по выбору объектов благоустройства на 2023 год приняли участие 50 тысяч человек, в итоге выбраны территории на Орлиной сопке, в Снеговой Пади и в районе озера на ул. Сафонова.
Идёт работа по благоустройству придомовых территорий. В 2021 году отремонтировали 47 дворов, в этом в работе – 163.
Константин Шестаков рассказал, что администрация поставила задачу – создать 100 новых локаций для торговли. И в их числе – остановки транспорта. Здесь уже состоялся аукцион на размещение в 30 остановках небольших точек питания, выиграла компания «Венский хлеб» и первые павильоны уже «ожили».
К слову, в городе в этом году будет установлено 87 «умных» остановок – это совместная работа с компанией «Цифровое Приморье». Однако мэрия готова предложить бизнесу дополнительные незадействованные земельные участки для установки транспортных павильонов, включающих точки торговли или услуг.
Ремонт дорог, проектирование и строительство транспортных развязок – ещё одно приоритетное направление в работе городских властей. Говоря об общественном транспорте, Шестаков подчеркнул, что мэрия впервые в этом году заключает трёхлетние контракты с перевозчиками. Важно: на маршрутах должны работать автобусы не старше 10 лет.
Город взял курс на развитие современных технологий урбанистики, в числе которых – введение уже в этом году выделенных полос для общественного транспорта, платное парковочное пространство.
– Все цивилизованные города в мире идут по этому пути, и нам не стоит изобретать велосипед, – отметил мэр. – Для такого автомобилизированного города, как Владивосток, это бесспорные решения.
Ещё один акцент работы городской власти – массовая замена сетей теплоснабжения. В сфере образования приоритетными задачами определены строительство новых детских садов и школ, причём с использованием самых современных проектов, а также капитальный ремонт существующих учреждений.
– У города множество проблем, требующих решения, поэтому нам очень нужны активные люди, предлагающие конструктивные и проработанные идеи и проекты, а также готовые работать для их реализации, – подытожил Константин Шестаков. – И неважно, представители каких партий, организаций, профессиональных групп выступят с такими проектами, главное, чтобы проекты были полезны, реализуемы и направлены на улучшение жизни людей.
Представители партий и общественных организаций выразили согласие с такой позицией. На семинаре не было ни слова о политике, только о совместной работе на благо города.
В ходе проектного семинара участники обсудили несколько представленных проектов по развитию города.
О развитии молодёжного предпринимательства рассказала Лилит Арутюнян – её проект направлен на обучение школьников города основам предпринимательства.
О необходимости расширения работы по созданию ТОСов рассказала депутат городской Думы Людмила Таран. Одним из важных элементов проекта может стать школа для обучения и консультирования жителей, которые готовы объединять в ТОСы.
Свой проект организации раздельного сбора мусора представил Кирилл Рудюк. Ключевое – установка контейнеров для раздельного сбора ТБО, создание индустриального парка для переработчиков бытовых и строительных отходов, а также просветительская работа.
Проблему точечной застройки и комплексного развития районов города поднял депутат городской думы Василий Васильев. Он отметил, что существует ряд инструментов, разработанных на федеральном уровне, позволяющих комплексно развивать инфраструктуру новых районов и уже застроенных территорий.
– После основной сессии обсудили ряд интересных проектов в группах, и здесь тоже была видна настоящая заинтересованность авторов в развитии города и погружённость в проблематику, – отметил Константин Шестаков. -Конечно, в ходе разговора высказано немало замечаний. Но главное – у всех участников есть огромное желание включиться в решение проблем и спокойную, конструктивную работу.
Именно в ходе обсуждения не подготовленных заранее проектов была видна максимальная вовлечённость участников. Одним из любопытных обсуждений стала тема благоустройства площади Луговой и прилегающих к ней территорий. Прозвучало множество актуальных предложений: установка светофорных объектов и нанесение дорожной разметки для сокращения транспортных заторов, организация комфортного и современного транспортного хаба, оборудование парковочного пространства вдоль улицы Новоивановской и благоустройство территории с оборудованием зон отдыха и торговли. Каждое предложение было выслушано и в дальнейшем будет проработано командой администрации Владивостока.
Работа в группах подтвердила – члены команды отлично разбираются в проблематике районов, ищут грамотные решения проблем. В ходе семинара были не только затронуты «узкие места», но и найдены рабочие варианты выхода их них.
– Такая совместная работа в команде, в одной связке с администрацией обязательно должна принести пользу города, – отметил депутат Заксобрания края Андрей Андрейченко. – Сегодня предложено множество идей и проектов, многие из них реализуемы. Самое главное, активные жители, представители партий и организаций могут рассчитывать на консультации и поддержку со стороны мэрии.
По свидетельству участников, работу на семинаре можно без преувеличения назвать «первым блином» во взаимодействии руководства города и активных общественников, который вышел не комом.
Напомним, для формирования проектов развития Владивостока глава Владивостока Константин Шестаков еженедельно проводит встречи с жителями в разных районах города. Они уже состоялись в Советском, Первореченском районах и на острове Русский. В центре внимания – вопросы коммунального хозяйства, благоустройства и чистоты городских территорий, застройки и многие другие.
По материалам пресс-службы администрации Владивостока