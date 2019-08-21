"Охота на волков"

Пушкарев в СИЗО, поэтому мы будем опираться на общедоступные источники и на рассказы его брата Андрея и Иваницкого. Некоторые истории больше напоминают апокрифы, но и сам факт появления апокрифов тоже что-то говорит об их герое. Брат Андрей Пушкарев, который по приговору суда является взяткодателем, осужден на восемь лет лишения свободы условно: ему повезло в том смысле, что в ночь на 1 января 2015 года разорвавшийся у него в руках фейерверк снес ему всю нижнюю половину лица. Брат-мэр в новогоднюю ночь поднял на ноги врачей и авиаторов — ломая шлагбаумы, он домчал Андрея сначала в больницу, где остановили кровотечение, откуда самолетом вне расписания в Сеул. Ему было сделано более 30 операций, с тех пор он не снимает на людях медицинскую маску и научился из-под нее негромко говорить, питаться может только с помощью специальных приспособлений. Для человека, оставшегося за главного в цементной империи, Андрей держится чрезвычайно просто и скромно, но об «Игоре Сергеевиче» говорит с придыханием, как о высшем существе. Итак, в ноябре 1974 года в семье тракториста и учительницы в селе Новый Олов Читинской области родился первенец — Игорь Пушкарев. Мальчик закончил тут девять классов и уехал в другое село к бабушке, где была полная общеобразовательная школа и золотой прииск. После окончания школы артель отправила его в один из вузов Приморья, но вскоре сама накрылась медным тазом и не смогла за него платить. Будущий мэр разгружал вагоны, но сумел перевестись во Владивостокский институт международных отношений Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), который закончил в 1999 году, выучив английский и корейский языки. Параллельно он начал заниматься, как тогда многие в Приморье, экспортно-импортными операциями. После того как Пушкарев занял пост мэра Владивостока в 2008 году, некоторые СМИ, в том числе «Новая» (№ 124 от 08.11.2010 г. и № 125 от 13.11.2015 г.), вспомнили о событиях декабря 1995 года, когда во Владивостоке был убит предприниматель из Южной Кореи Кан Хюн Чол. Его бизнес был связан с экспортом одежды и лапши «Доширак». Этот бизнес был якобы целиком записан на гражданскую жену Кана, а Пушкарев был в одном лице и переводчиком, и грузчиком, а к тому времени и исполнительным директором в их фирме. Убийство не было раскрыто, а через 17 лет несостоявшаяся теща Кана Галина Заикина вспомнит эту историю и расскажет, что после убийства Кана офис компании оказался записан на фирме, связанной с Пушкаревым. Память Заикиной проснулась как-то очень вовремя, когда ФСБ уже вовсю (с 2010 года) слушала телефоны мэра. Обвинения в причастности к убийству Пушкареву ни по горячим следам, ни позже не предъявлялись, но выяснилось, что что-то не в порядке с записями в его трудовой книжке относительно работы у Кана. Дело о подлоге было прекращено за истечением срока давности, с чем мэр Пушкарев согласился в 2012 году. Андрей рассказывает (со слов брата), как тот вывел на новый уровень бизнес этой компании. В корейском языке нет звука, соответствующего нашему «ш», и