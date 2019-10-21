Никита Исаев: Думаю, самому Кожемяко немного стыдно за то, как он стал губернатором

- Каждый раз новые. Эта не исключение. Нет, край ничем не удивил – он застыл на последние два года, остановился в развитии, стагнировал. Хорошо хоть не упал. С лета 2017 года, когда я «качал» МИКЛУШЕВСКОГО на выход, до декабря прошлого 2018-го, когда губернатором был избран Олег КОЖЕМЯКО, регион жил в безвременьи, фактически без власти. В вечных напряженных выборах, без баланса сил, в попытках всех и каждого оторвать свой кусок пирога в большом краевом транзите. После избрания губернатора нужно время на качественные настройки механизма, поиск кадров, команды, определение смыслов, целей, задач, точек роста. Ну вот, похоже, настроили за неполный год. Но сбоит. Сбоит мэр, сбоят старые элиты, бывшие губернаторы, предприниматели, местные группки влияния, свои вопросы у силовиков; Москва не спит, протягивает свою тему. Но, очевидно, до начала октября Приморский край сам спал для Москвы. И все были довольны. И Москва, и Владивосток. Чем меньше шума, тем меньше забот для власти. Я такие болотца весьма люблю раскачивать. Вот и «понаехал».