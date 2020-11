Никита Исаев: Думаю, самому Кожемяко немного стыдно за то, как он стал губернатором

Известный политик и эксперт Первого канала во время поездки во Владивосток не стеснялся в выражениях: Нет у вас и намёка на публичную смелую оппозицию "с яйцами"

Никита ИСАЕВ, известный политик и лидер движения «Новая Россия» дал газете «Золотой Рог» эксклюзивное интервью по итогам двухдневной поездки во Владивосток. - Какие впечатления от поездки, Никита Олегович? - Каждый раз новые. Эта не исключение. Нет, край ничем не удивил – он застыл на последние два года, остановился в развитии, стагнировал. Хорошо хоть не упал. С лета 2017 года, когда я «качал» МИКЛУШЕВСКОГО на выход, до декабря прошлого 2018-го, когда губернатором был избран Олег КОЖЕМЯКО, регион жил в безвременьи, фактически без власти. В вечных напряженных выборах, без баланса сил, в попытках всех и каждого оторвать свой кусок пирога в большом краевом транзите. После избрания губернатора нужно время на качественные настройки механизма, поиск кадров, команды, определение смыслов, целей, задач, точек роста. Ну вот, похоже, настроили за неполный год. Но сбоит. Сбоит мэр, сбоят старые элиты, бывшие губернаторы, предприниматели, местные группки влияния, свои вопросы у силовиков; Москва не спит, протягивает свою тему. Но, очевидно, до начала октября Приморский край сам спал для Москвы. И все были довольны. И Москва, и Владивосток. Чем меньше шума, тем меньше забот для власти. Я такие болотца весьма люблю раскачивать. Вот и «понаехал». - Накануне ходили слухи в соцсетях, что вы летите чуть ли не губернатора снимать. Учитывая вашу репутацию, некоторые люди были склонны верить. А на самом деле? - «Меньше читайте за обедом советских газет». Не сомневаюсь, что в крае элиты недовольны своим сегодняшним положением и желают поспекулировать на теме отставки Кожемяко. И, разумеется, фигура Исаева, который снес уже не одного, тут подходит как ничья другая. Я не играю ни за какие местные элиты. Я работаю на себя, страну, «Новую Россию» и новую Россию. «Снимать» губернатора, не проработавшего и года, – это чистой воды популизм. Я этим не страдаю. Хватает таких «снимателей» – вон Платошкин «снимает» соседа вашего, Фургала. Ничего, кроме улыбки, это не вызывает. Я прилетел сделать в Приморье прорыв фактически руками губернатора Кожемяко. Он - исполнительная власть, я - оппозиция власти. И в Москве, и в регионах. Его дело – выполнять обещания качественно улучшить жизнь приморцев, моя задача – заставить его это сделать, а не залить местные СМИ рассказами об этом. И уж если он не сдюжит по тем или иным причинам – я не просто смогу его «уволить», а при поддержке жителей края заменить на того, кто это сделает. Это нормально. Тут свободные люди. Они имеют на это право, я умею это делать. Но я все же рассчитываю, что приморцам не придётся снова лишний раз бегать к урнам и слушать всяких относительно адекватных «красных губернаторов», теряя время. И мы сможем заставить Кожемяко выполнить всё. Пока ж, как говорю, сбоит. - Одной из тем, согласно заявленной программе, был вопрос сохранения уникальной Уссурийской тайги. - Да. Это нетронутый или почти нетронутый человеком уголок, в котором балансируют на грани выживания амурские тигры и барсы, это заповедные земли, всего-навсего 5-6 процентов лесных территорий края. Все остальное вырубается, находится в разной стадии вымирания и уже не выживет без помощи человека. Необходимы срочные масштабные меры по лесовосстановлению и охране. Это проблема федерального уровня, которую необходимо решать во всех «лесных» регионах. А Приморье – регион ещё как «лесной». Отсюда идет огромный, но не всегда в должной степени контролируемый экспорт кругляка в Китай, свои производства переработки древесины заморожены. Счет людей, занятых в лесной и смежных отраслях, идет на десятки тысяч. И все они рискуют остаться без работы, когда леса не станет. А отток населения из Приморья имеет угрожающие масштабы. Этим летом я взял на себя инициативу разработки и лоббирования в Москве концепции «Русский лес-2030», которая определит основы новой политики отрасли в федеральном масштабе, сможет спасти наши леса и ликвидировать бардак в лесной отрасли нашей страны. Здесь мне крайне необходим губернатор Кожемяко именно как лоббист в Москве. Сейчас я формирую группу губернаторской поддержки для спасения нашего русского леса. Пусть они ходят по московским кабинетам и проясняют ответственным – или безответственным! – чиновникам перспективы потенциальной катастрофы. Я же буду «жечь напалмом» в СМИ, а может, и с людьми на улице, дабы наш лес сохранить. Надеюсь, мы найдём общий язык с губернатором. Если нет – буду считать это его серьезной политической ошибкой. - И что удалось сделать во Владивостоке? - Созданию концепции на уровне страны должна предшествовать большая работа в регионах. Необходимо изучить ситуацию, собрать мнение профессионалов, выработать и обобщить предложения, которые потом лягут в основу федеральных документов. Именно это нам удалось сделать во Владивостоке. Мы провели очень продуктивный круглый стол с практиками и профессионалами лесной отрасли края. Работа с профессионалами хороша тем, что им не нужно объяснять, как обстоят дела, насколько назрели реформы в отрасли и чем грозит их отсутствие. Они сами это прекрасно видят и готовы работать над тем, чтобы вернуть наши леса к жизни. Надеюсь, результаты работы во Владивостоке станут образцом и для других лесных регионов, где мы будем представлять нашу концепцию. Жаль, что те, кто взял на себя ответственность заняться лесом после очередных летних пожаров, занимаются очковтирательством и имитацией работы. Они тоже попадают под мой «каток». Это «Единая Россия», Госдума и прочие политические конторы. - Над какими еще экологическими проблемами края работали в эту поездку? - Одна из проблем, ради которой я в этот раз прилетел в Приморье, – открытая перевалка угля и, как следствие, угольная пыль в Находке, от которой катастрофически страдают жители города. К сожалению, на этот раз в самой Находке побывать не удалось. Я хотел бы извиниться перед всеми жителями города, которые ждали моего приезда и не смогли со мной встретиться. Дело в том, что многие проблемы экологии порта, оказалось, возможно и необходимо решать не в самом городе, а на уровне краевой столицы, а с недавних пор – и центра федерального округа. То есть во Владивостоке. Поверьте, результаты проделанной работы и проведенных важных закрытых встреч скоро станут видны жителям Находки. Решение этой проблемы – на федеральном уровне. Тут Кожемяко старается. Есть еще и вопросы элементарной безопасности людей. Прошла информация, что в Находке нас ждали провокаторы, а полиция могла провести задержания моих сторонников. Я людей под дубинки не подставляю – это мой принцип. А полиция, кстати, к назначенному месту сбора приехала. - Давайте вернемся к политическим целям вашего визита. Если речь не идет об отставке губернатора, что, на ваш взгляд, необходимо изменить в политической жизни края? - В Приморье, как и везде по стране, сам рассерженный народ должен влиять на управление регионом. Это называется власть и оппозиция. - Но разве последние довольно резонансные и скандальные губернаторские выборы не показали, что в Приморье как раз есть оппозиция? - Вы серьёзно?! Думаю, самому Кожемяко немного не по себе и даже стыдно за то, как он стал губернатором. Лично мне было бы не по себе на его месте. Выборов-то не было. Была московская машина, работавшая на назначение Кожемяко губернатором во что бы то ни стало. Вся страна наблюдала за отменой выборов сентября с кандидатами ТАРАСЕНКО и ИЩЕНКО. Ну а далее кампания Кожемяко с техническими «оппонентами» без собственных избирательных кампаний. Какая оппозиция? Ищенко? Без комментариев. ЛДПР? Да АНДРЕЙЧЕНКО слово боялся произнести. Роза? До свидания. Нет у вас и намёка на публичную смелую оппозицию «с яйцами». Нет таковой, что способна встать, минимум, на уровень с губернатором Кожемяко и драться с ним и во Владивостоке, и в Москве. Я могу. И вот стартуем. Возможно, руками «Справедливой России». Но это зависит от них. Им здесь жить. Тут крепкие парни должны быть. - А разве поражения кандидата Кремля недостаточно, чтобы говорить о силе оппозиции? - Тарасенко? Мне кажется, он ещё войдёт в учебники истории как самый забавный провал кадровой политики Москвы во времена транзита. Кремль посчитал в какой-то момент, что на должность губернатора можно назначить ну вот просто кого угодно. Притом что мужик-то он, может, в общем, и неплохой. Но это, как говорится, не профессия. Думаю после проигрыша Тарасенко и в целом подход к кадрам в администрации президента изменился. Это лишь личностный фактор сыграл роль в провале Кремля во Владивостоке в сентябре прошлого года. Я помню же, как «искренне» поддерживали Тарасенко местные приморские блогеры, общественники и писатели в телеграм-каналы. Право, эти ребята у вас самые смешные в стране. На месте Кожемяко я бы этих медиаменеджеров гнал из края поганой метлой. Загубят они его. - Безальтернативность и отсутствие инакомыслия. Допустим, что людей такое положение вещей не устраивает. Но разве оно не устраивает власть, не выгодно ей?

