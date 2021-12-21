Андрей Днепровский участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике. В феврале 1995 при выполнении боевой задачи по очистке юго-восточного района Грозного он спас жизни двум матросам, попавшим в засаду, и вынес тело погибшего. Спустя месяц при выполнении боевой задачи по захвату высоты Гойтен-Корт его разведгруппа обезвредила противника. В ходе скоротечного сражения Днепровский уничтожил двух боевиков, обеспечил беспрепятственный подход роты к высоте и успешное выполнение военной задачи без потерь личного состава. Днепровский героически погиб при уничтожении очередной засады боевиков. Он был награждён звездой Героя России посмертно.