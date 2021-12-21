На торжественной церемонии открытия присутствовали мать Андрея Днепровского, председатель Северо-Осетинского отделения общероссийской организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Днепровская, а также группа офицеров Тихоокеанского флота. Они рассказали ребятам о подвигах героев, а также об особенностях морской службы на Дальнем Востоке. Тихоокеанцы подарили музею книги, фотографии, форменный берет морского пехотинца, который принадлежал Андрею Днепровскому, другие элементы морской амуниции, сообщил старший офицер пресс-службы ТОФ Матвей Невешкин.
Андрей Днепровский участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике. В феврале 1995 при выполнении боевой задачи по очистке юго-восточного района Грозного он спас жизни двум матросам, попавшим в засаду, и вынес тело погибшего. Спустя месяц при выполнении боевой задачи по захвату высоты Гойтен-Корт его разведгруппа обезвредила противника. В ходе скоротечного сражения Днепровский уничтожил двух боевиков, обеспечил беспрепятственный подход роты к высоте и успешное выполнение военной задачи без потерь личного состава. Днепровский героически погиб при уничтожении очередной засады боевиков. Он был награждён звездой Героя России посмертно.
Матрос Алдар Цыденжапов предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый». 24 сентября 2010 года, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Матрос Алдар Цыденжапов, нёсший дежурство в качестве машиниста котельной команды, перекрыл утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара и получил сильнейшие ожоги. Умелые действия Алдара и его сослуживцев позволили отключить энергоустановку корабля и спасти его от гибели.
Указом президента России от 16 ноября 2010 года Алдару Баторовичу Цыденжапову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Алдар Цыденжапов стал первым матросом — Героем России, именем которого назван боевой корабль из состава Тихоокеанского флота.