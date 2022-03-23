Парламентарии Приморья одобрили корректировки, перекроили карту края и рассмотрели обращение к президенту России

Депутаты Приморья приняли поправки в закон «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на состоявшейся сегодня сессии ЗС ПК. Изменения в главный финансовый документ региона представила первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина.

Итак, сумма доходов на 2022 год увеличена более чем на 4,8 миллиарда рублей. За счёт акцизов по подакцизным товарам казна края пополнится более чем на миллиард рублей. Кроме того, дополнительные 3,8 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета. Практически все деньги — 3,4 миллиарда — отправят на развитие инфраструктуры ТОР «Михайловский» и «Большой Камень». По словам Веры Щербины, главные причины корректировок — дополнительные доходы и формирование резервного фонда. Парламентарии также одобрили изменения в закон «О здравоохранении в Приморском крае», устанавливающие новую меру социальной поддержки для граждан с онкологическими заболеваниями. Приморцам, приезжающим на обследование во Владивосток, и сопровождающим их лицам будут компенсировать расходы на проживание в гостиницах города. Кроме того, после одобрения поправок в краевое законодательство в Приморье появился ещё один муниципальный округ — Пожарский муниципальный район. Соответствующий проект закона был внесен на рассмотрение краевого парламента по результатам проведённых публичных слушаний и с согласия населения, выраженного представительными органами Лучегорского городского поселения, Верхнеперевальского, Игнатьевского, Краснояровского, Нагорненского, Пожарского, Светлогорского, Соболинского и Федосьевского сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района Приморского края. В меньшинстве осталось Губеровское сельское поселение, жители и депутаты которого выразили несогласие с объединением. Напомним, первые муниципальные округа были созданы в сентябре 2019 года, в настоящее время на карте Приморья их девять — Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Тернейский, Хорольский, Чугуевский и Кавалеровский. Но на этом муниципальная реформа не остановится: в настоящее время в региональном правительстве имеются инициативы о преобразовании Хасанского и Ольгинского районов. В этом году также планируется создать округа, объединив поселения Черниговского, Надеждинского и Красноармейского районов. И сегодня депутаты рассмотрели обращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы ходатайствовать о присвоении Находке почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В своё время за образцовое выполнение заданий правительства по снабжению Красной Армии местный рыбокомбинат «Тафуин» и рыболовецкий колхоз «Находка» неоднократно отмечались государственными наградами. Город —труженик надеется, что удастся увековечить трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны.

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