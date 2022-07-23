Как обвенчаться во Владивостоке

Таинство венчания в столице Дальнего Востока: что нужно, как готовиться, во сколько обойдётся.

Венчание можно назвать одним из самых красивых обрядов, связанных со свадьбой. Смысл этого таинства в заключении брака, который будет признан не только на земле, но и на небесах. Дата и время венчания обговаривается со священником заранее и лично. Не каждый день могут проходить таинства. Например, не совершается по вторникам, четвергам и субботам, а также во время постов, масленицы, Святок, Светлой седмицы. Но если таинство уже совершено в день, когда это запрещено церковным уставом, то это не делает брак недействительным. Исключения из этих правил могут быть сделаны только правящим архиереем. «Таинство совершается по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Также есть многодневные посты, в которых таинство не совершается ни по каким дням», — сообщает иеромонах Марк. Перед венчанием в первую очередь жениху и невесте нужно получить благословение священника. Во время беседы священник объясняет, что такое брак и семейный союз в понимании церкви. После разговора молодожёнам могут отказать в таинстве. «Священник, как и в любом другом таинстве, отказывает, если не видит какой-то минимальной искренности. Если это совершается формально, как часть свадебного торжества и не более того, то конечно священник откажет. Поэтому разговор перед венчанием обязательно должен быть», — рассказывает иеромонах Марк. Перед венчанием требуется официальная регистрация брака. Иное именуется сожительством, в церковном лексиконе — блудом. «Бывают исключения, но это как правило, для людей, которых священник знает. Если священник не знает, а это, к сожалению, большинство, то от них требуется подтверждение решимости создать семью в виде регистрации брака в загсе», — делится иеромонах Марк. Для венчания потребуются только кольца, остальное можно приобрести в церковной лавке: Белое полотно или полотенце (рушник), на нем молодые будут стоять во время таинства. Стоимость 1400 — 2000 рублей

Иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы, стоимость от 3500 рублей

Венчальные свечи, стоимость варьируется от 700 до 800 рублей

Церковное вино

Нательные крестики Помимо перечисленного, все церковные таинства совершаются за пожертвование. Рекомендуемый размер 8 000 рублей. «Сумма за пожертвования сейчас одинаковая по всем храмам Владивостока. Это сделано для того, чтобы некоторые храмы не поднимали эту планку» — сообщает иеромонах Марк. Внешний вид супругов должен быть выбран с особенной важностью. Обязательно в день таинства приходят с нательными крестиками. Голова невесты должна быть накрыта фатой, платком или шляпой. Скромный вариант белого платья. Плечи, спина, декольте и руки следует прикрыть, а платье должно достигать пола. Макияж в минимальном количестве. Для жениха костюм или брюки с классической рубашкой. Если женатая пара прожила какое-то время в браке, то им следует выбрать более строгую одежду. Женщина может выбрать классическое закрытое платье, более повседневное, то есть белого наряда уже не положено. Елизавета Драгомирова

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