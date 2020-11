Чиновникам в России повысят зарплаты

Это решение президента Владимира Путина: кто бы сомневался...

Это решение президента Владимира Путина: кто бы сомневался... Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября окладов российских чиновников на 4,3%. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации. Индексация коснется окладов дипломатических работников и остальных сотрудников министерства иностранных дел, а также федеральных государственных служащих. В марте распоряжение об индексации оплаты труда бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3% подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter