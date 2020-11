Партия сказала: а куда ты денешься?!

Готовить приморских единороссов к выборам предложено Олегу Кожемяко

Готовить приморских единороссов к выборам предложено Олегу Кожемяко Как и предполагал ряд экспертов, очередные выборы в Госдуму и Законодательное Собрание могут стать «референдумом о доверии» губернатору Приморья Олегу КОЖЕМЯКО. Вероятность подобного расклада будет особенно велика, если нынешний руководитель региона возглавит краевое отделение «Единой России». Анонсированная «Единой Россией» ротация руководителей региональных отделений начнется с Приморья. Напомним, что в начале октября стало известно о том, что сенатор от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА, на протяжении последнего года возглавлявшая краевое отделение «Единой России», намерена оставить руководящий пост. С соответствующей просьбой она обратилась в центральный исполком партии. «Прошу понять меня правильно и не строить больше конспирологических версий. Считаю свое решение оправданным, учитывая нагрузку по основному месту своей работы – в Совете Федерации - и состояние здоровья. Уверена, что после реорганизации, которую наша команда успешно провела в структуре партии на территории Владивостока, региональное отделение исполнит и остальные планы. Но уже под руководством нового секретаря», - прокомментировала свое решение сенатор. Год назад возвращение Людмилы Талабаевой на пост секретаря приморского отделения «ЕР» стало вынужденной мерой. После сентябрьских выборов губернатора, где выдвинутый партией Андрей ТАРАСЕНКО показал неуверенный результат, краевая партийная структура нуждалась в обновлении и мобилизации. Что и было сделано: несмотря на участие Олега Кожемяко в выборах как самовыдвиженца, опирающегося на широкую коалицию политических сил, «ЕР» оказала помощь в сборе подписей избирателей в поддержку его выдвижения, а депутаты и главы из «Единой России» в муниципалитетах позволили врио губернатора преодолеть «муниципальный фильтр». Состоялось и обновление партии: при «новом старом» лидере единороссов Приморья в нескольких городах и районах сменились секретари местных отделений «ЕР». А во Владивостоке был проведен аудит членов партии, после чего образовано единое городское отделение «ЕР» во главе с депутатом ЗС ПК Александром ЩЕРБАКОВЫМ. В настоящее время аналогичный процесс объединения партийных структур завершается в Дальнереченске и Дальнереченском районе. Не обошлось в период возвращения секретаря и без скандалов, наиболее громким из которых стало исключение из «Единой России» депутатов думы Арсеньевского городского округа, отказавшихся поддержать кандидатуру Владимира АВАГИМЯНА на конкурсных выборах главы АГО в мае текущего года. Помощь для партии, обуза для губернатора Практически одновременно с известием об уходе Людмилы Талабаевой с должности лидера приморских единороссов в СМИ появилась информация о возможном назначении секретарем регионального отделения «ЕР» губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО. Газета «Ведомости» назвала главу края в числе нескольких губернаторов, которым предложено возглавить отделения «ЕР» в своих регионах. Основная цель нововведения, как объясняет издание, – «подтянуть» рейтинг партии за счет популярных глав регионов перед выборами 2021 года. Сам Олег Кожемяко пока публично не комментировал данную информацию, однако ясность с кандидатурой будущего секретаря приморских единороссов должна появиться совсем скоро – на начало ноября намечена конференция краевого отделения «ЕР», на которой переизберут руководящие органы партии в Приморье. - Олег Кожемяко закономерно является одним из самых известных и медийных политиков Приморья. И, в отличие от предшественников, обладает не только организационным, но и значительным финансовым ресурсом. Его возможный приход на должность руководителя приморского отделения «ЕР» позволит партии более достойно проводить избирательные кампании, - рассуждает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Для самого губернатора такой шаг несет как риски, так и преимущества. С одной стороны, возглавив «ЕР», он будет серьезно ограничен в выстраивании взаимодействия с другими политическими партиями и элитными группами региона. Именно такое взаимодействие Кожемяко выстраивал, будучи кандидатом-самовыдвиженцем на пост губернатора и опираясь на широкую коалицию. Но при этом руководство региональным отделением «ЕР» - это возможность влиять на формирование пула кандидатов в Законодательное Собрание, включая одномандатников, а также на ход назначения глав муниципалитетов. Добавим, что преемнику Людмилы Талабаевой – кто бы им ни стал – предстоит поработать над улучшением результатов «ЕР». Выборы, прошедшие в Единый день голосования, показали, что партия значительно сдала позиции даже там, где традиционно брала высокий процент голосов. Так, в Уссурийске только семь из 26 депутатов новой гордумы избраны под брендом «Единой России», а во Владивостоке выдвинутый партией кандидат в депутаты Думы Владивостока по округу №9 Александр ШУРЫГИН вовсе снял свою кандидатуру. КСТАТИ «Паровоз» им в помощь В новейшей истории Приморья краевое отделение «Единой России» еще никогда не возглавлял действующий губернатор. В то же время, на выборах в Законодательное Собрание в 2006 и 2011 годах список «ЕР» возглавлял тогдашний руководитель Приморья Сергей ДАРЬКИН, а сменивший его Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выполнил роль «паровоза» в 2016 году. Во всех трех случаях результат «ЕР» на выборах по партийным спискам оказывался ниже уровня поддержки партии по России в целом. Подобная практика не помогла «Единой России» и на федеральных выборах: в сентябре 2011 года тогдашний президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ сменил Владимира ПУТИНА на посту председателя «Единой России» и возглавил список партии на выборах в Государственную Думу. Однако такой шаг не позволил «ЕР» удержать позиции: процент отданных за партию голосов (49,9%) по сравнению с выборами 2007 года снизился на 15%. Впрочем, в связи с предполагаемым изменением пропорции «списочных» депутатов и одномандатников на выборах-2021 значимость того, какой процент получит список «ЕР», серьезно снижается – вне зависимости от того, кто этот список возглавит. Александр САЛКОВ, фото Евгении ПРИЙМАК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter