В Приморье сложные дорожные условия спровоцировали смертельное ДТП

Пик автомобильных аварий пришелся на первую половину дня, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Около 6 утра в Надеждинском районе в результате наезда на леерное ограждение автомобиля Toyota Chaser погиб 29-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье справа. Водитель и второй пассажир легкового автомобиля не пострадали. Стаж вождения водителя Toyota Chaser составляет 2 года.
Ближе к полудню в Шкотовском районе при столкновении двух автомобилей получили травмы три человека. По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Prius не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате удара получили травмы водитель и пассажиры Toyota Prius, им потребовалась госпитализация. Стаж вождения водителя легкового транспортного средства – 8 лет.
Обоим ДТП сопутствовали сложные погодные и дорожные условия.
Госавтоинспекция Приморья напоминает, что в случае возникновения непредвиденной ситуации граждане могут в круглосуточном режиме обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Сотрудники ведомства окажут содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Номера телефонов дежурной части Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 8(423)231 09 08, 249 09 21.