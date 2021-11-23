В Приморье сложные дорожные условия спровоцировали смертельное ДТП

В Приморье сложные дорожные условия спровоцировали смертельное ДТП
В Приморье сложные дорожные условия спровоцировали смертельное ДТП
Сегодня, 17:44ПолитикаФото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
В минувший понедельник в полицию поступила информация о 71 дорожно-транспортном происшествии. В 63 из них причинён только материальный ущерб. В 8 происшествиях 11 участников дорожного движения получили различные травмы. 1 человек погиб. Повреждено 125 транспортных средств.

Пик автомобильных аварий пришелся на первую половину дня, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Около 6 утра в Надеждинском районе в результате наезда на леерное ограждение автомобиля Toyota Chaser погиб 29-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье справа. Водитель и второй пассажир легкового автомобиля не пострадали. Стаж вождения водителя Toyota Chaser составляет 2 года.

Ближе к полудню в Шкотовском районе при столкновении двух автомобилей получили травмы три человека. По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Prius не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате удара получили травмы водитель и пассажиры Toyota Prius, им потребовалась госпитализация. Стаж вождения водителя легкового транспортного средства – 8 лет.

Обоим ДТП сопутствовали сложные погодные и дорожные условия.

Госавтоинспекция Приморья напоминает, что в случае возникновения непредвиденной ситуации граждане могут в круглосуточном режиме обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Сотрудники ведомства окажут содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Номера телефонов дежурной части Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 8(423)231 09 08, 249 09 21.

Сюжеты:
Приморье
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