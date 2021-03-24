Грубая ошибка: в Приморье осудили слова Михаила Дегтярёва

Грубая ошибка: в Приморье осудили слова Михаила Дегтярёва

Вчера, 23:06
Политика
Фото: duma.gov.ru
Политолог из Приморья считает, что временный приезжий глава Хабаровского края «попутал берега»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем очередном интервью довольно грубо и неуважительно высказался о соседнем Приморском крае, назвав регион тупиком. Это возмутило жителей столицы Дальнего Востока и местного политолога, которые отметил, что подобное поведение Дегтярева может привести к краху его имиджа.

«Мы логистический центр. „Почта России“, кстати, сдает в этом году дальневосточный хаб. Он находится у нас, а не во Владивостоке. Что такое Владивосток вообще? Это тупик. Тупик Ильича. Приморье — это мы, у нас 2300 километров побережья», — высказался Дегтярев.

Как заявляет приморский политконсультант Андрей Кудисов, данное высказывание было сделано в одиозном стиле партии ЛДПР и глава региона опять играет на привычном чувстве соперничества между жителями Хабаровского и Приморского краев.

«Высказывание Михаила Дегтярева относительно роли Приморского края и Хабаровского, где он упоминает Приморье, как тупик. Это все в стиле ЛДПР. Можно считать избирательную кампанию открытой. Все как всегда: популизм и эпатаж. К сожалению без учета жизненных реалий.

Как это отразится на взаимоотношении двух регионов — большой вопрос. Если на уровне региональных властей может и будут найдены какие-то компромиссы, то на уровне бизнес сообщества и человеческих взаимоотношений. Не думаю, что это будет способствовать какой-то консолидации дальневосточников», — сказал эксперт.

Также он добавил, что Дегтярев стал перегибать палку, используя неограниченные возможности и права, данные ему от федеральных властей.

«Такое высказывание может негативно сказаться на имидже временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве. То, что он имеет практически полный карт бланш от федеральных властей ему не дает право оскорблять соседний регион.

Не исключено, что Дегтярев пытается повысить свой имидж за счет старой и избитой темы, особенно на фоне недавнего переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Не думаю, что правительство страны приняло бы такое решение, не оценив и логистическую, туристическую и развитость Приморского края», — добавил Кудисов.

Кроме этого, эксперты считают, что заявление Дегтярева не способствует концепции «собирания страны», которую воплощает в жизнь Владимир Путин. Это больше похоже на какой-то региональный сепаратизм.

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