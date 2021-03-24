Грубая ошибка: в Приморье осудили слова Михаила Дегтярёва

Как это отразится на взаимоотношении двух регионов — большой вопрос. Если на уровне региональных властей может и будут найдены какие-то компромиссы, то на уровне бизнес сообщества и человеческих взаимоотношений. Не думаю, что это будет способствовать какой-то консолидации дальневосточников», — сказал эксперт.