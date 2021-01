Суконкин: 90-е наступили благодаря желающим «шатать режим»

Блогер уверен, что если выступавшие 23 января добьются своей цели, страну ждёт развал

Незаконные митинги и выступления против действующей власти могут привести к «новым девяностым». Блогер и писатель Алексей Суконкин на своей странице в Facebook поделился воспоминаниями о непростых временах с 1990-го по 1999-й год. По его мнению, «перемены», которых требовали выступавшие 23 января, приведут к развалу страны и упадку экономики. «Я помню, когда мне было 16 лет (1991 год), в наш большой 9-этажный дом зашла группа грабителей, которая ходила по этажам и выбивала двери квартир - избив пару мужиков, вышедших их остановить, они больше не встречали препятствий и вынесли 4 или 5 квартир. Я был дома один, дверь деревянная - тогда ещё ни у кого не было железных дверей - она выбивалась с двух ударов ноги. Один удар они сделали, и я, в ужасе, чем попало забаррикадировал дверь и схватив кухонный нож, с замиранием сердца слушал, как они там переговариваются, решая, что будут со мной делать (убивать), когда войдут. И телефонный кабель обрезали. Если бы они смогли войти, я был готов их резать - у меня не было вариантов», — рассказал Суконкин. В 1992-м году, вспоминает Алексей, группа бандитов расстреляла милицейский УАЗ во дворе дома, где он жил. В результате погиб сотрудник милиции. Во многих бюджетных структурах в те годы царили беззаконие, взяточничество, воровство. Так, в 1993 году на Русском острове в учебном отряде Тихоокеанского флота от голода умерли четверо матросов, ещё около 50 человек попали в госпиталь с диагнозом дистрофия. По словам Алексей Суконкина, главной причиной стало то, что офицеры присваивали себе продукты, хранившиеся в камбузах. «В 1994 году я был в составе группы, которая успела прибыть в одно многонациональное село, где намечалась грандиозная резня: русскоязычных людей уже согнали в один из дворов - не было никаких сомнений, что с ними могло произойти, задержись мы на полчаса. 16 вооружённых мальчиков (старшему 27 лет, остальным по 19-20), отнюдь не рэмбы, но при двух пулемётах и автоматах - и с очень решительным командиром - вопрос спасения людей разрешили меньше чем за минуту путём "прицельной стрельбы из пристрелянного автоматического оружия с имеющимися у стрелков навыками огневой подготовки". Когда эта обезумевшая толпа (не скажу какой нации, чтобы не нагнетать), готовая учинить резню, во внезапно обуявшем их смертельном ужасе разбежалась, в два наших ГАЗ-66 мы посадили человек 50 - от млада до стариков - которые уже попрощались было, со своей жизнью. Их слёзы счастья я никогда не забуду», — рассказал Суконкин. Реальные изменения в жизни страны начались с наступлением 1999-го года. С той поры стартовала системная борьба с коррупцией, бандитизмом, уверен Суконкин. «И вот теперь самое главное: 90-е годы наступили в том числе и потому, что нашлись желающие "шатать режим", требуя "свободы". Эту "свободу" тогда получила вся страна. Кто пережил те времена, уже больше на призывы к "свободе" не поведутся. "Свободы" хочет только молодёжь, не знающая её истинную цену. Они не ведают того кошмара, который пережило наше поколение», — подытожил блогер.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter