Суконкин: 90-е наступили благодаря желающим «шатать режим»

«В 1994 году я был в составе группы, которая успела прибыть в одно многонациональное село, где намечалась грандиозная резня: русскоязычных людей уже согнали в один из дворов - не было никаких сомнений, что с ними могло произойти, задержись мы на полчаса. 16 вооружённых мальчиков (старшему 27 лет, остальным по 19-20), отнюдь не рэмбы, но при двух пулемётах и автоматах - и с очень решительным командиром - вопрос спасения людей разрешили меньше чем за минуту путём "прицельной стрельбы из пристрелянного автоматического оружия с имеющимися у стрелков навыками огневой подготовки". Когда эта обезумевшая толпа (не скажу какой нации, чтобы не нагнетать), готовая учинить резню, во внезапно обуявшем их смертельном ужасе разбежалась, в два наших ГАЗ-66 мы посадили человек 50 - от млада до стариков - которые уже попрощались было, со своей жизнью. Их слёзы счастья я никогда не забуду», — рассказал Суконкин.