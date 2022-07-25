Фрида Кало посетила Владивосток

Фрида Кало посетила Владивосток

Фрида Кало посетила Владивосток

25 июля, 22:06
Политика
Фото: Юлия Айкина / "Золотой Рог"
В «Седанка Сити» с 6 июля по 21 августа проходит мультимедийная выставка «Фрида Кало. Движущиеся полотна».

В торгово-развлекательном комплексе на втором этаже проводят показы, посвящённые непростой судьбе и творчеству самой известной мексиканской художницы.

Вместо картин в выставочном зале — экраны. Посетителям предлагают занять удобное кресло-пуф и посмотреть видеопрезентацию.

Фото:Юлия Айкина"Золотой Рог"

С помощью современных технологий создатели выставки «оживляют» работы Фриды.

За 40 минут зрители погружаются в биографию художницы и историю написания полотен, а также рассматривают детали ее картин. Все это сопровождается мексиканской музыкой и голосом лектора.

Юлия Айкина

Сюжеты:
Приморский край
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы