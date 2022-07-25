Фрида Кало посетила Владивосток

В торгово-развлекательном комплексе на втором этаже проводят показы, посвящённые непростой судьбе и творчеству самой известной мексиканской художницы.
Вместо картин в выставочном зале — экраны. Посетителям предлагают занять удобное кресло-пуф и посмотреть видеопрезентацию.
С помощью современных технологий создатели выставки «оживляют» работы Фриды.
За 40 минут зрители погружаются в биографию художницы и историю написания полотен, а также рассматривают детали ее картин. Все это сопровождается мексиканской музыкой и голосом лектора.
Юлия Айкина