Силовая политическая тренировка

Предстоящие выборы в Думу Владивостока — одно из самых ожидаемых политических событий Приморского края в 2022 году. Несмотря на то, что выборы муниципального уровня обычно проходят спокойно и гладко, в этом сезоне к ним будет приковано пристальное внимание общественности, представителей власти и политологов.

И на это есть ряд причин. Эксперт Павел Наливайко считает, что предвыборная кампания сложится архисложной. Но, если уже сейчас начать к ней готовиться и провести работу над ошибками прошлого года, то новый созыв муниципального органа власти будет состоять из лояльных региональным властям депутатов. Глава — голова Политолог подчеркивает, что нынешний мэр Дальневосточной столицы при правильном распределении «обязанностей» и раннем старте кампании может свести настроения протестного электората к минимуму. — Шестаков не должен непосредственно сам, в ручном режиме заниматься предвыборной кампанией, потому что на это есть отдельное ведомство и отдельно обученные люди. И, соответственно, одним из главных советов может стать то, что выборами нужно заниматься и не повторять ошибок прошлого года, когда региональные власти практически отдали город на откуп КПРФ, и это привело к разрастанию позиций «красных». И сейчас их не вымыть из политической повестки, — заявляет Наливайко. На данный момент, считает эксперт, в политическом поле всё довольно спокойно и пока предсказуемо — нынешний градоначальник является позитивным фактором, который может повлиять на голосование. –В любом случае, когда кампания связана с выборами представительного органа муниципалитета, глава города здесь выполняет одну из решающих ролей. Константин Шестаков не имеет антирейтинга, по-прежнему находится в состоянии «медового месяца», полностью встроен в систему вертикали главы региона. В совокупности эти факторы сыграют скорее в плюс, чем в минус, — добавляет политолог. Работа над ошибками Прошлый год, когда проходили выборы в краевой парламент, наглядно продемонстрировал, что спускать на тормозах предвыборную кампанию не стоит. Выборы 2022 года станут своеобразной тренировкой перед выборами главы Приморского края, которые состоятся уже осенью 2023 года. На них получится наглядно посмотреть на недочёты и не допустить их в дальнейшем. Эксперт подчеркивает, что для более гладкого прохождения предстоящих выборов к ним нужно начать готовиться как можно раньше. –Заниматься кампанией нужно повсеместно и на разных уровнях. Начиная от медиасопровождения и заканчивая ситуацией в поле. По моей информации, на сегодняшний день такой системной работы не ведётся. Более того, крайне сложная ситуация на уровнях избирательных комиссий. Поэтому кампания будет архисложной и не менее важной на этом фоне. Сейчас какие-то прогнозы делать рано, но, если будет проведена какая-то работа над ошибками, есть шансы получить лояльное региональным властям большинство, — подытожил политолог Павел Наливайко.

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