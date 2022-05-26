Владимир Путин поручил форсировать развитие транспортной инфраструктуры

Владимир Путин поручил форсировать развитие транспортной инфраструктуры

Владимир Путин поручил форсировать развитие транспортной инфраструктуры

26 мая, 12:50
Политика
Фото: kremlin.ru
По мнению экспертов, Дальний Восток получит шанс на появление новых логистических мощностей.

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо менять подход к проектированию и строительство объектов транспортной инфраструктуры. Проекты модернизации должны ориентироваться не на текущие потребности, а на требования завтрашнего дня, считает глава государства.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию отдельных направлений транспортного комплекса, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

«Считаю правильным отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда, исходя из текущих потребностей — только из текущих, оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих оценок, проектируются и строятся маршруты, закладывается их мощность: потом её не хватает. Если действовать в такой статичной логике, то всегда будем догоняющими, пропускной способности всегда будет не хватать, — сказал Владимир Путин. — Инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы. И практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут», — заявил глава государства.

Прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, как отметил президент, необходимо с запасом по мощности.

«То есть уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами потом можно было увеличить её пропускные способности, открывать новые каналы поставок для российских производителей, экспортёров и покупателей иностранной продукции у нас в стране», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это касается транспортных проектов во всех регионах нашей страны — и развития Восточного полигона железных дорог, и Северного широтного хода, и морских портов Арктики, Дальнего Востока, юга и северо-запада и многих других.

Также президент акцентировал внимание на том, что восточное направление сегодня максимально востребовано. Его загрузка гарантирована на годы вперёд.

Отметим, ранее эксперты неоднократно отмечали проблемы транспортных и логистических мощностей на Дальнем Востоке. Инвесторы готовы заходить на те или иные проекты, однако не видят поддержки со стороны государственных структур.

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