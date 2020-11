Хвост отвилял собакой

ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году

ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году Уходящий год не стал передышкой для дальневосточников, порядком уставших от предвыборных баталий и уголовных дел. Политические тенденции 2019 года во многом были обусловлены событиями, которые произошли в 2018 году. Неизменным остался и курс на развитие Дальнего Востока, который декларирует руководство страны, - только теперь вместо экономических успехов на первый план выходит социальная сфера. ВЭФ-2019: развитие продолжается Восточный экономический форум во Владивостоке вновь стал переговорной площадкой лидеров стран АТР - кроме президента России в Форуме приняли участие премьер-министры Японии, Индии и Малайзии, а также президент Монголии. На пленарном заседании ВЭФ-2019 Владимир ПУТИН отметил, что сделанная 15 лет назад ставка на максимальную открытость Дальнего Востока полностью себя оправдала. «Дальний Восток стал одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии барьеров», - сказал Путин. Кроме того, в ходе ВЭФ-2019 президент России анонсировал ряд новых мер по развитию макрорегиона, в том числе - программы льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей ДФО и получателей «дальневосточного гектара». Новые губернаторы и «новая искренность» Главными избирательными кампаниями 2019 года на Дальнем Востоке были выборы новых губернаторов Забайкальского края и Сахалинской области. Обе кампании являлись досрочными и проходили после замены прежних руководителей этих регионов. Назначенные врио губернаторов Валерий ЛИМАРЕНКО (Сахалин) и Александр ОСИПОВ (Забайкалье) являлись «варягами», но это не помешало им избраться уже в первом туре. При этом результат Лимаренко стал самым низким на губернаторских выборах 2019 года, а Осипов набрал рекордные 90%. Однако среди соперников нового губернатора Забайкалья не было ни одного представителя парламентской партии и ни одного регионального или федерального депутата. Отметим, что избирательной кампанией Осипова занимался, в том числе, ряд представителей команды экс-главы Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Кроме того, некоторые бывшие приморские чиновники получили новые посты уже в Забайкальском крае. Вся власть - ЛДПР После прошлогодней победы Сергея ФУРГАЛА на выборах губернатора Хабаровского края главной интригой был состав новой Законодательной Думы региона, избиравшейся в 2019 году. Чудес для «Единой России», оказавшейся в непривычной для себя роли оппозиции, не произошло. После 8 сентября члены ЛДПР обеспечили себе полный контроль как над региональным парламентом, так и над думами Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Пост мэра Комсомольска-на-Амуре также занял член ЛДПР Александр ЖОРНИК, а довыборы в Государственную Думу РФ по округу №70 завершились победой еще одного либерал-демократа Ивана ПИЛЯЕВА. Ложкой дегтя для новой партии власти стала разве что история с назначением и отставкой сенатора Дмитрия ПРИЯТНОВА, у которого имелась судимость, погашенная в 2009 году. И снова о Курилах Начало 2019 года прошло на фоне слухов о якобы ведущихся между Россией и Японией переговорах по поводу принадлежности Южных Курил. Митинги против передачи каких бы то ни было территорий Сахалинской области соседнему государству прошли не только на островах, но и в столице. Опасения островитян развеял глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, неоднократно подчеркивавший: заключение мирного договора возможно только при условии признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. Одним из таких итогов как раз и является переход Курильских островов под юрисдикцию нашей страны. Напомним, что с 2017 года благодаря договоренности лидеров РФ и Японии жители последней имеют возможность побывать на могилах своих предков, расположенных на Курилах. Для этого раз в год выполняется специальный чартерный авиарейс. «Единая Россия»: перезагрузка В рамках подготовки к парламентским выборам 2021 года «Единая Россия», рейтинг которой сейчас далек от пиковых показателей, решила сделать ставку на популярных и ресурсных лидеров регионов. В число 13 губернаторов, которым было предложено возглавить отделения «ЕР» в своих регионах, вошли два дальневосточника - губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ. На прошедших в начале ноября региональных партийных конференциях Кожемяко и Николаев были официально избраны руководителями «ЕР». Олег Кожемяко уже анонсировал обновление партии в Приморье, которая, по его мнению, должна очиститься от тех, кто благодаря партбилету решает свои личные вопросы. Полигон для экспериментов В 2019 году Приморский край первым из регионов Дальнего Востока провел реформу местного самоуправления, введя новый вид муниципальных образований. В сентябре на карте региона появились три муниципальных округа - они образованы в результате упразднения сельских поселений в ранее существовавших районах. Власти края рассчитывают, что создание муниципальных округов позволит оптимизировать расходы на содержание местных органов власти, а также усилит персональную ответственность за решение вопросов местного значения. Возможность преобразования в муниципальный округ обсуждается еще в нескольких районах Приморья, однако далеко не везде население положительно воспринимает эту инициативу. Экс-полпреду предписали сидеть дома Наиболее громким уголовным делом на Дальнем Востоке в 2019 году стал арест экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, находясь в должности вице-президента ПАО «НК «Роснефть», Ишаев мошенническим путем похитил деньги предприятия. Бывшего полпреда задержали в марте и поместили под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлялся. Расследование уголовного дела продолжается. Цементная империя под ударом В 2019 году получила продолжение история, связанная с уголовным преследованием экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. В апреле опального политика приговорили к 15 годам колонии строго режима, а в июне под угрозой остановки оказались предприятия принадлежащего Пушкареву и его родным холдинга «Востокцемент» - основного поставщика цемента для строек Дальнего Востока. Счета предприятия были заблокированы в качестве обеспечительной меры по новому иску Генпрокуратуры, которая требует взыскать 3,2 млрд рублей с Игоря Пушкарева и его родственников. После вмешательства в ситуацию полпреда в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и глав регионов Дальнего Востока нормальная работа предприятий «Востокцемента» возобновилась. Что касается иска на 3,2 млрд рублей, то его рассмотрение начнется в декабре в суде Советского района Владивостока. Буря в Бурятии В целом спокойное течение выборов 2019 года было нарушено в одном из новых регионов ДФО - Бурятии. Первые за много лет прямые выборы мэра Улан-Удэ завершились митингом в поддержку кандидата Вячеслава МАРХАЕВА, занявшего второе место. На протяжении нескольких дней сторонники Мархаева, считавшие результаты выборов сфальсифицированными, проводили акции протеста в центре Улан-Удэ, пока протесты не были пресечены силами Росгвардии. Несколько участников несанкционированной акции впоследствии были привлечены к административной и уголовной ответственности. Дозревший мост Дальний Восток в ближайшие годы останется площадкой для самых крупных и смелых инфраструктурных проектов. Реальные очертания приобретает мост через реку Лена в районе Якутска - о его строительстве говорили не одно десятилетие, пока в ноябре 2019 года Президент РФ Владимир Путин не дал положительное заключение на письмо главы Якутии Айсена Николаева с просьбой предусмотреть в бюджете РФ средства на проект. «Ситуация созрела до реализации», - обозначил глава государства. Александр САЛКОВ Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

