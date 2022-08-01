Август с кинопремьерами видеосервиса Wink скучным в Приморье не будет

Последний летний месяц в Приморье цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink с премьерами своего показа сделает ярким и запоминающимся. Зрителей ждут детективные драмы, экзотические приключения, стародавний, олдскульный триллер, документальный рассказ о судьбе звёздной актрисы и волшебный мультфильм для всей семьи.

В августе Wink предлагает вниманию зрителей два остросюжетных российских сериала. Действие криминальной драмы «Игра с огнём» (18+) переносит зрителя в 1979 год. Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью. Но всё круто изменяется, когда выясняется, что его сын смертельно болен, а вылечить его может лишь один-единственный американский врач. Семейное горе делает из работника текстильного предприятия подпольного предпринимателя, цеховика. Между русским городом и Америкой — не только океан, но и криминальная пропасть. Все эпизоды 12-серийного фильма из линейки Wink Originals станут доступны зрителям с 9 августа. В детективном сериале «Порт» (16+) герои действуют в наше время. В центре событий — харизматичный коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин). Когда бесследно исчезают крупный предприниматель и его жена Ариадна (Вильма Кутавичюте), по совместительству возлюбленная Льва, перед главным героем возникает непростой выбор, что спасать — карьеру или любимую женщину. По мере развития событий любовная связь Ариадны и Льва оказывается не просто ловушкой, но бездной, в которую валится вся жизнь героя. С 13 августа первые два эпизода сериала можно увидеть в Wink, а также на «Кинопоиске». Фото: Приморский филиал ПАО «Ростелеком» Надоели криминал и крутые разборки? Wink предлагает посмотреть комедию «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли. Героиня — скромная девушка Таня Бабанина — живёт в Подмосковье, печёт соблазнительные булки и, конечно, мечтает о сладкой семейной жизни. Счастье было так возможно, но жених оказывается аферистом, а свадебное путешествие на Бали — миражом. Впрочем, на остров Таня всё-таки улетела. Где оказалась девушка и пригодились ли там её навыки, Wink покажет 12 августа. Фото: Приморский филиал ПАО «Ростелеком» Зарубежное киноискусство представляет индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревёт революция» (12+), один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов в истории кино Индии. Действие происходит в 1920-е годы. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, поэтому местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который разыскивает похищенную губернатором местную девочку. Встретившись, они не знают, что находятся по разные стороны, и становятся друзьями. Что будет, когда откроются истинные мотивы друг друга? Поклонники индийского кинематографа не разочаруются — фильм уже доступен в видеосервисе Wink. Любителям очень страшного кино пощекочет нервы новый фильм классика жанра Дарио Ардженто «Тёмные очки» (18+). Рим потрясён серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удаётся выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, однако тёмные очки не могут скрыть её от преследований серийного убийцы. Кто поможет девушке выжить? Зрители смогут посмотреть этот фильм эксклюзивно в Wink с 21 августа. Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» (16+) далёк от эпического пафоса. Режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур можно назвать тройным биографическим рассказом. Повествуя в первую очередь о своей матери, актрисе Джейн Биркин, Шарлотта раскрывается сама и показывает грани личности отца, поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. Фильм складывается из неспешных и откровенных диалогов дочери и матери о возрасте, памяти и ошибках. А ещё даёт возможность прочувствовать тонкую связь поколений и задуматься о собственных отношениях в семье. В Wink картина доступна с 18 августа. Среди других августовских новинок Wink мультфильм «Забытое чудо» (6+), который окажется интересен не только детской аудитории. По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать её сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти через чудесный лес. Помогать подросткам берётся преподобный Сергий Радонежский. Мультфильм можно посмотреть в Wink с 19 августа. Видеосервис Wink предупреждает зрителей, что даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, а также творчества блогеров на любой вкус – 60 000 позиций. Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.

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