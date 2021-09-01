Стартовал монтаж нового поля для приморского «Океана»

В Находке строители начали замену газона на стадионе «Водник». Работы проводятся в рамках соглашения о развития между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». В процессе реконструкции уже установлены новые трибуны на 2 500 мест, а также освещение.

По словам главы компании-подрядчика Сергея Шелупайко, работы подходят к финалу: устанавливается новое ограждение, начата подготовка к замене газона, устанавливаются раздевалки. «Начали резать и снимать старое искусственное покрытие, одновременно ведем бурение под опоры нового ограждения высотой 8 метров. Здесь столкнулись с осыпающимся грунтом под тяжелой техникой на одной части площадки, поэтому процесс замедлился: приходится дополнительно вручную очищать скважины. Но — трудности рабочие, преодолимые в сжатые сроки. Также ведем отсыпку площадки, где будут установлены раздевалки для команд и судей», — рассказал подробности Сергей Шелупайко. Из-за неожиданностей с грунтом, проект реконструкции стал дороже в полтора раза, к тому же сдвинулись сроки завершения работ. «Важно, чтобы футболисты и болельщики „Океана“ после реконструкции получили хороший, удобный и долговечный стадион. Здесь уже установлены антивандальные и в то же время удобные для болельщиков кресла. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только одной, как было раньше. Поэтому сейчас мы немного отклоняемся от сроков сдачи в середине сентября, но с тем, чтобы все работы были гарантировано качественно выполнены», разъяснил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко. Укладывать газон начнут сразу, после монтажа ограждения. Это вынужденное ожидание, так как тяжелая техника может повредить новое покрытие. Кстати, корейский газон KONYGREEN сертифицирован ФИФА и уже доставлен в Находку. Современное покрытие последнего поколения даст «Океану» выступать на профессиональном уровне. Старый газон все еще пригоден для проведения тренировок. Его отдадут школе «Полюс» для школьной спортивной площадки. Там строители уже приступили к работам по подготовке земляного основания. «Сейчас здесь проводят уроки физкультуры на земляном покрытии, что весьма травмоопасно для школьников. Благодаря замене поля ученики смогут нормально тренироваться, повышать свой уровень спортивного мастерства. А после занятий здесь смогут тренироваться все жители микрорайона Мыс Астафьева. Работы по монтажу газона мы возьмем на себя», — сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

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