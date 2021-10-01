АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадили аллею в память о коллегах

На территории Владивостокской нефтебазы выросла новая аллея саженцев. Молодое поколение сотрудников АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадило белоснежные магнолии и алые рябины в память о погибших во время Великой Отечественной войны коллегах.

Именно отсюда, в 1941 году сотрудники предприятия уходили на войну. Фото: АО ННК Компания АО «ННК-Приморнефтепродукт» присоединилась к Общероссийскому экологическому общественному движению «Зеленая Россия», приняв участие во Всероссийском экологическом субботнике. В сентябре он прошел по всей России. Акцию посвятили памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Фото: АО ННК Нефтяники бережно хранят память о коллегах. Неподалеку от памятника фронтовикам находятся пирсы нефтебазы. В августе 1945 экипаж танкера «Таганрог» спас весь город, не позволив японской авиации нанести удар по стратегическим объектом. Нефтяники тщательно ухаживают за мемориалом и ежегодно его обновляют. Фото: АО ННК «Ответственное отношение к природной среде, внедрение технологий, повышающих экологичность производства – забота об экологии, которая определена ключевым приоритетом деятельности Независимой нефтегазовой компании», — подчеркнули в ННК. Реализуя программу социальных инвестиций, группа ННК не только ежегодно поддерживает региональные и общероссийские инициативы, но и регулярно проводит собственные экологические акции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter