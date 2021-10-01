АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадили аллею в память о коллегах

АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадили аллею в память о коллегах
АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадили аллею в память о коллегах
Сегодня, 15:24ОбществоФото: АО ННК
На территории Владивостокской нефтебазы выросла новая аллея саженцев. Молодое поколение сотрудников АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадило белоснежные магнолии и алые рябины в память о погибших во время Великой Отечественной войны коллегах.

Именно отсюда, в 1941 году сотрудники предприятия уходили на войну.

Фото:АО ННК

Компания АО «ННК-Приморнефтепродукт» присоединилась к Общероссийскому экологическому общественному движению «Зеленая Россия», приняв участие во Всероссийском экологическом субботнике. В сентябре он прошел по всей России. Акцию посвятили памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

Фото:АО ННК

Нефтяники бережно хранят память о коллегах. Неподалеку от памятника фронтовикам находятся пирсы нефтебазы. В августе 1945 экипаж танкера «Таганрог» спас весь город, не позволив японской авиации нанести удар по стратегическим объектом.

Нефтяники тщательно ухаживают за мемориалом и ежегодно его обновляют.

Фото:АО ННК

«Ответственное отношение к природной среде, внедрение технологий, повышающих экологичность производства – забота об экологии, которая определена ключевым приоритетом деятельности Независимой нефтегазовой компании», — подчеркнули в ННК.

Реализуя программу социальных инвестиций, группа ННК не только ежегодно поддерживает региональные и общероссийские инициативы, но и регулярно проводит собственные экологические акции.

Сюжеты:
Приморье
Группа ННКПриморьеВеликая Отечественная война
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