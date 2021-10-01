АО «ННК-Приморнефтепродукт» высадили аллею в память о коллегах

Именно отсюда, в 1941 году сотрудники предприятия уходили на войну.
Компания АО «ННК-Приморнефтепродукт» присоединилась к Общероссийскому экологическому общественному движению «Зеленая Россия», приняв участие во Всероссийском экологическом субботнике. В сентябре он прошел по всей России. Акцию посвятили памяти погибших во время Великой Отечественной войны.
Нефтяники бережно хранят память о коллегах. Неподалеку от памятника фронтовикам находятся пирсы нефтебазы. В августе 1945 экипаж танкера «Таганрог» спас весь город, не позволив японской авиации нанести удар по стратегическим объектом.
Нефтяники тщательно ухаживают за мемориалом и ежегодно его обновляют.
«Ответственное отношение к природной среде, внедрение технологий, повышающих экологичность производства – забота об экологии, которая определена ключевым приоритетом деятельности Независимой нефтегазовой компании», — подчеркнули в ННК.
Реализуя программу социальных инвестиций, группа ННК не только ежегодно поддерживает региональные и общероссийские инициативы, но и регулярно проводит собственные экологические акции.