Пришкольный стадион в Находке обзаведется новым газоном

По словам менеджера спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгения Стрижиченко, когда газон будет уложен, на поле смогут заниматься не только школьники на уроках физкультуры. Вечером, после окончания занятий, стадион будет доступен и для местных жителей.
«Мы уже видим, как посмотреть на укладку нового газона сюда каждый день приходят местные мальчишки. Можно сказать, общественный контроль! Все очень хотят скорее начать играть на мягком и безопасном поле», — сообщил представитель компании.
Ранее школьникам приходилось заниматься на земляном покрытии, что было весьма травмоопасно.
Перед укладкой газона с поля вывезли часть грунта, выровняли площадку, уложили на территории «пирог» из песка и щебня, засыпали гранитным отсевом. Эти меры помогут эффективно отводить воду с поля.
Сейчас работы уже на этапе склеивания стыков рулонов газона. Следующим этапом станет установка сетчатого ограждения.
Кстати, искусственный газон для стадиона школы «Полюс» достался ей «по наследству» от нижнего поля стадиона «Водник». А находкинский «Океан» будет теперь играть на новом искусственном газоне от корейской компании KONYGREEN, сертифицированном ФИФА. Покрытие уже прибыло, осталось дождаться, пока установят забор. Трибуны на 2 500 мест, а также освещение уже установлены.
Работы ведутся по соглашению о развитии между «Терминалом Астафьева» и ФК «Океан».