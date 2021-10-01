Пришкольный стадион в Находке обзаведется новым газоном

Кстати, искусственный газон для стадиона школы «Полюс» достался ей «по наследству» от нижнего поля стадиона «Водник». А находкинский «Океан» будет теперь играть на новом искусственном газоне от корейской компании KONYGREEN, сертифицированном ФИФА. Покрытие уже прибыло, осталось дождаться, пока установят забор. Трибуны на 2 500 мест, а также освещение уже установлены.