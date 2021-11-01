Этим вечером обещают восстановить подачу отопления в 30 жилых домов Владивостока

Напомним, при запуске отопительной системы 22 октября выявлено повреждение на тепловой сети. Горячая вода из подвала жилого дома вытекла прямо на проезжую часть. Руководством ВПЭС было принято решение вместо аварийного ремонта провести замену тепловой сети, чтобы обеспечить надежность её дальнейшей эксплуатации.
В минувшие выходные трасса была перекрыта, поскольку работы велись поперек проезжей части. За два дня МУПВ «ВПЭС» заменило 90 метров изношенного трубопровода на современную предизолированную теплосеть и выполнили капитальный ремонт тепловой камеры, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Подрядная организация работала круглосуточно и завершила ремонтные работы раньше срока. Были и сложности — трубы настолько изношены, что некоторые просто сыпались при демонтаже. Не входило в планы и восстановление тепловой камеры. Ее износ оказался 100%, пришлось изготавливать новую. Кроме того, на этом участке проходит много инженерных сетей, половина из которых оказались бесхозными. Тепловикам пришлось работать в этих местах вручную, чтобы не повредить теплотрассой другие кабеля. Бригада сработала оперативно и высокопрофессионально», — прокомментировал директор ВПЭС Олег Титов.
Восстановление подачи горячего водоснабжения и отопления в 30 жилых домах и Центр материнства и детства запланировано к вечеру 1 ноября.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8 984 199-90-00.