Этим вечером обещают восстановить подачу отопления в 30 жилых домов Владивостока

«Подрядная организация работала круглосуточно и завершила ремонтные работы раньше срока. Были и сложности — трубы настолько изношены, что некоторые просто сыпались при демонтаже. Не входило в планы и восстановление тепловой камеры. Ее износ оказался 100%, пришлось изготавливать новую. Кроме того, на этом участке проходит много инженерных сетей, половина из которых оказались бесхозными. Тепловикам пришлось работать в этих местах вручную, чтобы не повредить теплотрассой другие кабеля. Бригада сработала оперативно и высокопрофессионально», — прокомментировал директор ВПЭС Олег Титов.