Выплаты, доступная среда и обучение

Обзор «Золотого Рога» посвящён мерам поддержки слепых и слабовидящих жителей в Приморском крае.
Информирование
Чаще всего слабовидящие люди получают III группу инвалидности, тотально незрячие – I. Для каждой группы предусмотрены разные льготы. Информировать инвалидов об их правах – задача специально созданных для них информационно-ресурсных центров. За два года, начиная с февраля 2019-го, в Приморье были открыты пять таких центров для инвалидов (ИРЦИ).
К настоящему времени структура ИРЦИ «Опора» значительно расширились – отделения появились в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и Хороле. За это время в учреждения за помощью обратились более 2700 приморцев с ограничениями по здоровью.
Специалисты центров консультируют граждан по вопросам прохождения медицинской комиссии, оформления мер социальной поддержки, пенсии и другим. При необходимости в ИРЦИ можно взять в аренду технические средства реабилитации.
Кроме информационно-ресурсных центров для инвалидов узнать о полагающихся льготах родственники слепых и слабовидящих людей могут на сайтах краевого министерства труда и социальной политики. Кстати, сайт правительства региона имеет специальную версию для слабовидящих с крупным шрифтом и возможностью голосовой озвучки текстов.
Доступная среда
«Заговорили» и большинство городских светофоров в приморских муниципалитетах, сообщая пешеходам, когда движение через переход разрешено, а когда оно должно завершиться. Помимо этого, на подходах к перекрёсткам теперь повсеместно укладывают жёлтую тактильную плитку – она служит для слабовидящих ориентиром.
По данным Пенсионного фонда РФ, в Приморье проживает более пяти тысяч людей, частично или полностью потерявших зрение – и потому особая категория пешеходов обязательно должна учитываться при организации дорожного движения.
Инвалиды I группы, проживающие во Владивостоке, имеют возможность заказать социальное такси – эта социальная мера поддержки оплачивается из краевого бюджета. За год на одного льготника предусмотрена компенсация поездок на сумму до 10 тысяч рублей с учетом сопровождающих лиц.
Людям с инвалидностью доступны бесплатные поездки в больницы, поликлиники и учреждения медико-социальной экспертизы, а также в социальные организации, на вокзалы и в аэропорт. Оператором «социального такси» выступает упомянутый информационно-ресурсный центр для инвалидов «Опора».
Сосредоточием культурной жизни для незрячих людей является Приморская краевая библиотека для слепых, расположенная во Владивостоке на улице Чкалова. Учреждение было создано в январе 1964 года. Его фонд в специальных форматах для слепых и слабовидящих составляет 80 тысяч единиц.
Ежегодно библиотеку посещают более 23,5 тысяч человек, которые могут рассчитывать на комфортный доступ к информации в разных форматах: это «говорящие» книги, аудиокниги, рельефно-точечные издания, книги с укрупненным шрифтом, рельефно-графические пособия, тактильные книги, комплексные издания с 3D-моделями.
В учреждении работает компьютерный центр, оборудованный рабочими местами для слепых и слабовидящих пользователей с брайлевскими дисплеями и принтерами, современными синтезаторами речи.
Филиалы библиотеки для слепых работают в Уссурийске и Артёме, а специальные библиотечные пункты действуют в Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Партизанске, Чугуевке, в Седанкинском и Покровском Домах ветеранов и инвалидов.
Материальная помощь
Инвалиды I группы в Приморье, помимо пенсии, могут оформить ежемесячную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплата предоставляется в соответствии с законодательством Приморского края.
Кроме того, для льготных категорий граждан, к которым относятся инвалиды, в регионе предусмотрены ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные, а также компенсационные выплаты. Денежную компенсацию могут получать и те, кто ухаживает за инвалидами, имеющими ограниченную способность к самостоятельному передвижению и ориентации.
При проведении медико-социальной экспертизы может быть принято решение об обеспечении инвалидов средствами для ориентирования – к таким средствам для слепых относятся не только специальные трости, но и собаки-проводники, а также средства общения и обмена информацией. В каждом случае эти вопросы решает территориальный отдел Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида.
Обучение важным навыкам
Огромную работу по улучшению качества жизни слепых и слабовидящих людей проделывают общественные организации. В одном из номеров «Золотой Рог» рассказывал о проекте «Центр компетенций ВОС Приморье». Реализация его стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов и краевого департамента внутренней политики.
Команда проекта, куда вошли сотрудники краевой библиотеки для слепых, обучили около 100 незрячих людей в 9 муниципалитетах Приморья использовать специальные возможности смартфонов. Сенсорные устройства позволяют инвалидам по зрению ориентироваться на улице, пользоваться общественным транспортом, совершать покупки в магазинах, оплачивать услуги ЖКХ, читать документы и делать многое другое.
Программа «Невизуальная доступность сенсорных устройств» продолжится и далее, поскольку запрос на обучение общению со смартфонами среди слепых жителей края очевиден.