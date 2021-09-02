Выплаты, доступная среда и обучение

При проведении медико-социальной экспертизы может быть принято решение об обеспечении инвалидов средствами для ориентирования – к таким средствам для слепых относятся не только специальные трости, но и собаки-проводники, а также средства общения и обмена информацией. В каждом случае эти вопросы решает территориальный отдел Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида.