Во Владивостоке обсуждают, что делать с самым старым долгостроем Приморья

Во Владивостоке обсуждают, что делать с самым старым долгостроем Приморья
Во Владивостоке обсуждают, что делать с самым старым долгостроем Приморья
Сегодня, 18:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В результате обследования дома, расположенного во Владивостоке на улице Пихтовая, 35, выявлены ряд замечаний, «не совместимых с жизнью» дома. Исследования были проведены по инициативе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморья.

О результатах этой работы сообщил директор фонда Александр Подольский на встрече с пайщиками ЖСК «88».

Так, по результатам обследования в 1-5 блок-секциях (подъездах) выявлены технические замечания, которые подлежат устранению во время проведения строительно-монтажных работ. Однако 6-7 подъезды подлежат сносу.

— Шестая блок-секция находится в непригодном состоянии: бетонные конструкции очень долго стояли в открытом виде, в связи с чем подверглись необратимым изменениям. Кроме того, при строительстве использовались панели, которые уже на тот момент были б/у, что является нарушением всех строительных норм. В связи с чем принято решение о сносе панельной блок-секции, — пояснил Александр Подольский.

Также выявлено, что при строительстве седьмой блок-секции использовался кирпич низкого качества, в связи с чем несущая способность стен снижена от нормативной — загруженность составляет 91%. Также, специалисты опасаются, что снос шестой панельной блок-секции вызовет необратимые деформации в стенах кирпичной блок-секции 7. Поэтому эксперты настаивают, чтобы кирпичная блок-секция тоже была снесена.

Директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморья предложил два варианта помощи пайщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков: выплата гражданам рыночной стоимости квартиры и возведение нового дома на прежнем месте с предоставлением гражданам квартир той же квадратуры.

Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю подчеркнула, что ведомство намерено дождаться ответа от жителей 6-7 блок-секций, какой из механизмов они выбирают.

Напомним, в 1993 году началось строительство дома по улице Пихтовая, 35, который до сих пор является объектом незавершенного строительства. С 2020 года над решением проблемы дома работает краевой Фонд защиты прав-граждан участников долевого строительства. Механизм предусматривает банкротство застройщика и финансирование мероприятий на 88% и 12% из федерального и регионального бюджета соответственно.

На данный момент в работе фонда, помимо Пихтовой, 35, также находятся такие объекты, как Славянская, 17, Сафонова, 7, Иртышская, 24, во Владивостоке, Крестьянская, 94, в Уссурийске и объект по улице Хасанская в Артёме, завершение строительства которых осуществляется при поддержке Корпорации развития Приморья.

Сюжеты:
Приморье
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