Экологическая ситуация Приморского края в руках региональных стивидоров

Безопасная и экологичная перевалка угля в морских портах Приморского края – важный фактор, которым заинтересованы как власти, так и сами стивидоры. Об этом заявил председатель Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края Евгений Зотов.

«Многие стивидорные компании уже ведут работу по переходу на наилучшие доступные технологии, в которые входит установка защитных экранов и различных систем пылеподавления. Однако не у всех организаций этот процесс идет должным образом. Все дело в том, что в законодательстве нет точного определения, что считать закрытой перевалкой. Ведь кто как не Приморский край заинтересован в том, чтобы навести порядок в угольных портах», — подчеркнул Евгений Зотов. То, как планируется навести порядок в существующем процессе перевалки угля, обсудили в Торгово-промышленной палате России бизнесмены, депутаты, общественные деятели. Они рассмотрели какие могут быть внесены возможные изменения в закон по поводу регулирования деятельности по работе с подобным грузом в морских портах. Примечательно, что для Приморья вопрос как никогда актуален, ведь только в Находкинском городском округе ведут свою деятельность около 10 стивидорных компаний. И если законопроект «Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах», рассматриваемый в ТПП все же увидит жизнь, то установка специального оборудования будет закреплена на федеральном уровне и обяжет стивидоров устанавливать пылезащитное оборудование, которое поможет свести к минимуму пыление угля во время перегрузочных работ. Важность будущего документа именно для Приморского края демонстрирует еще и то, что в заседании ТПП по оптимизации законодательного регулирования деятельности по перевалке угля в морских портах и внедрению НДТ принял участие и руководитель «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов. Примечательно, что он был не просто слушателем, но и спикером мероприятия и представил всем собравшимся доклад о внедрении НДТ в порту Астафьева. Местные эксперты отмечают, что «Терминал Астафьеа» на данный момент времени в стране является единственным предприятием, которое самостоятельно вкладывается во внедрение мер для решения экологических проблем по перевалке угля. «Приятно отметить, что приморская компания „Терминал Астафьева“ одна из первых в стране уже приняла все необходимые меры для безопасной перегрузки угля», — говорил ранее приморский журналист Андрей Калачинский. Председатель комитета Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края Евгений Зотов добавляет, что вектор, по решению экологических проблем, возникающих в ходе перевалки угля в портах Приморья, ясен и стивидоры успешно ему следуют. «Отчасти есть оптимизм — стивидоры заявляют, что вкладывают в закрытую перевалку, технические новшества, где-то прекратили деятельность. Но лишь полузакрытая или закрытая перевалка угля может принести эффект. Опрыскивание, ворошение угля, заборы — все это влияет на снижение загрязнения воздуха. Я сам бываю в Находке и все это вижу», — подчеркнул Зотов.

