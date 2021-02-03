Экологическая ситуация Приморского края в руках региональных стивидоров

«Многие стивидорные компании уже ведут работу по переходу на наилучшие доступные технологии, в которые входит установка защитных экранов и различных систем пылеподавления. Однако не у всех организаций этот процесс идет должным образом. Все дело в том, что в законодательстве нет точного определения, что считать закрытой перевалкой. Ведь кто как не Приморский край заинтересован в том, чтобы навести порядок в угольных портах», — подчеркнул Евгений Зотов.