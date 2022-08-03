В ЕАО программа «Дальневосточный гектар» способствует самореализации людей

Программу «Дальневосточный гектар» начали реализовывать по всему Дальнему Востоку в 2016 году. Например, в Еврейской автономной области за это время поступило 4289 соответствующих заявок на предоставление гражданам участков земли, 11 из них — в июле 2022 года.

Для собственников «дальневосточных гектаров» правительством предусмотрены различные льготы и преференции. Так, начинающим фермерам предоставляют финансовую помощь в пределах трех миллионов рублей. Деньги нужно потратить на создание и становление собственного крестьянского хозяйства. Предусмотрена и единовременная помощь на бытовое устройство фермерства. Помимо этого, Москва предусмотрела финансовую поддержку от государства производителям, специализирующимся на растениеводстве. Об этом пишет eaomedia.ru. Жители Еврейской автономной области возводят на своей земле жилье и турбазы. Они занимаются торговлей и ведут сельское хозяйство. Для множества граждан «дальневосточный гектар» стал возможностью построить новую или развить уже имеющуюся бизнес-идею. Одновременно с этим у хозяев «дальневосточного гектара» в распоряжении свыше 20 различных мер поддержки. Они получают гранты и субсидии на производство сельскохозяйственной продукции. Молодым предпринимателям оказывается консультационная, финансовая и методическая поддержка. Россиянам, строящим на «дальневосточном гектаре» жилье, предоставляется квота на заготовку ликвидного дерева в объеме не более 100 кубических метров. По словам полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, надо увеличить период оформления в собственность. Кроме того, можно продлить институт безвозмездного пользования участком, если участник программы осваивает свою землю. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн пояснил, что программа «Дальневосточный гектар» давно перестала быть акцией по раздаче земли. Оформление заявки для многих людей — начало истории успеха. У россиян интерес к программе растет. В сложившихся экономических условиях желание жить, работать на своей земле и приносить пользу обществу очень важно.

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