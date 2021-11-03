Приморским врачам удалось сотворить почти немыслимое — вылечить 7 пациентов со 100% поражением легких

О ситуации «взглядом врача» рассказали анестезиолог-реаниматолог Владивостокской клинической больницы №1 Елизавета Султанова и главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.
Елизавета Султанова отметила, что работа в боксах с «тяжелыми» больными — это не просто.
«Мы принимаем пациентов ежедневно, круглосуточно. Поток большой, он увеличивается с каждым днем. Конечно, работать тяжело, но это наш врачебный долг. Мотивирует то, что хочется помогать людям, бороться с пандемией вместе», — рассказала врач
Работа без остановки требует от медиков титанических моральных и физических усилий, что неимоверно выматывает.
По словам Елизаветы, ей вместе с коллегами удалось достичь феноменальных результатов в лечении практически безнадежных пациентов.
«Самая радостная для нас история - это семь пациентов со 100% поражением легких, которых мы смогли вылечить, и они выписались домой. И здесь мы говорим о том, что ИВЛ – это не приговор», — отметила реаниматолог.
Свою работу Султанова любит и отзывается о ней с энтузиазмом.
«Работать в инфекционном госпитале мне нравится, у нас очень сплоченная команда, очень дружный коллектив, поэтому нам удается так плодотворно помогать пациентам. Все свое время мы проводим с пациентами в «красной зоне», — поделилась специалист.
Главврач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева была одной из первых медиков, кто встал на защиту человеческих жизней от опасного вируса. Ей, вместе с коллегами, пришлось бороться не только со страхами пациентов, но и со своими собственными.
«Четырнадцать человек отправились в ковидный госпиталь первыми добровольцами. И мы столкнулись с тем, что все очень страшно и непонятно. Работали по-разному - кто-то месяц, кто-то – два-три. Периодически собирались – делали чаепития, где просто разговаривали, проговаривали, делились друг с другом, и это помогало нам выстоять, ощутить друг друга – понять и поддержать», — призналась врач.
Народная мудрость гласит: «У страха глаза велики», и, по словам Кабиевой, даже взрослые мужчины чего нибудь да боятся. В ее практике был случай, когда пришлось успокаивать напуганного пациента, который отказывался сдавать кровь.
«Смотрю ему в глаза и спрашиваю: Что случилось? В ответ истерит: Я не дам кровь брать – я боюсь! Мне не надо колоть, вдруг вы чип вставите?!
Говорю ему: Знаешь, что? Сегодня на склад звонила - для своих не смогла взять – говорят, кончились! Он смотрит на меня глазами беспомощными и спрашивает: Что? Гоню? - Да, — говорю. - Гонишь! Он благополучно сдал анализы, пошел лечиться дальше», — поделилась историей Кабиева.