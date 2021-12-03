В Приморье досрочно закончат переселение из аварийного жилья

В Приморье досрочно закончат переселение из аварийного жилья
В Приморье досрочно закончат переселение из аварийного жилья
Сегодня, 13:15ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением. В Приморье программу намерены завершить уже в 2022 году.

«Мы намерены завершить программу переселения из аварийного жилья в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, других городах досрочно – в 2022 году – и начать новую. На переселение из аварийного жилья предусмотрено почти 6 миллиардов рублей», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Программа по переселению из аварийного жилья, которая действует в Приморье — это одно из направлений нацпроекта «Жилье и городская среда».

Она помогает комплексно решать актуальные проблемы в жилищной сфере, такие как обеспечение «своей крышей» льготников, расселение аварийного жилищного фонда, помощь плательщикам ипотеки и членам строительной отрасли.

В Приморье работу в этой области ведут сразу в двух направлениях — строят новое и покупают вторичное жилье. По последним подсчетам, это позволит к декабрю 2022 года закончить расселение всех граждан, которые встали в очередь до 2017 года.

В Артеме, по словам Олега Кожемяко, еще до конца года 11 семей получат ключи от своих новых квартир.

Из 90 семей из аварийного жилья в пределах улиц Куйбышева и Горького в Артеме, уже 26 обзавелись собственным жильем.

Краевой министр строительства Виталий Блоцкий рассказал, что в Дальнереченском и Находкинском ГО, Кавалеровском и Сибирцевском городских поселениях, Хорольском округе, Яковлевском районе и Посьете программа переселения закончена досрочно.

Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением

«За 2019–2021 годы расселено более 4 млн кв. м. В новые дома переехали 245 тысяч россиян. Это 134% от плана за указанный период», — сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Также он напомнил, по новой программе переселения более 600 тысяч человек переедут примерно с 11,6 млн квадратных метров аварийного жилья. Следующий период будет включать в себя 2017-2021 годы. Президент уже поддержал проект.

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