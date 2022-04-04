Исторический парк во Владивостоке обзавёлся своей «Z»

Исторический парк во Владивостоке обзавёлся своей «Z»
Исторический парк во Владивостоке обзавёлся своей «Z»
Вчера, 20:53ОбществоФото: предоставлено для ЗР
Россия в настоящее время взяла на себя обязанность по защите своего населения, а также ответственность за будущее России и будущее братских народов, которые сейчас подвержены фашистскому террору на Украине. Взяла она на себя эту миссию начав спецоперацию по защите Донбасса.

Так считает директор Исторического Парка «Россия-Моя история» в г. Владивостоке Шурыгин Александр Антаольевич.

«Другого пути у нас не было, ситуация была накалена до предела, многие годы преступный режим на Украине западные страны накачивали оружием и ненавистью, прошло бы какое-то время и была бы полномасштабная война с вовлечением множества сторон. Учитывая всё это, мы тоже хотим поддержать спецоперацию и разместить буквы Z и V на здании нашего парка, буквы, которые стали символами борьбы с неонацизмом в наше время. Это не просто буквы поддержки, украинский конфликт возник не вчера, как и нацизм. Обо всём этом мы рассказываем с момента нашего открытия, мы знакомим посетители с ужасами таких преступных режимов, с которыми наше государства боролось на протяжении своего существования, особенно в 20-м веке. Эта акция — это желание показать, что к нам вы можете прийти, и надеемся, получить ответы на возникающие вопросы по сегодняшней ситуации и её истории. Убедиться в своей правоте и правильности тех действий, которые предпринимает сейчас наше государство Россия, её многонациональный народ, чтобы обезопасить себя, будущее наших детей, и противостоять тем лицемерным и преступным, так называемым ценностям, с помощью которых запад хочет превратить весь оставшийся мир в руины» — отметил Шурыгин.

ПриморьеРоссия
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