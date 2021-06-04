Путин поздравил участников чемпионата мира по игре Го, который стартовал во Владивостоке

«Мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты», — обратился президент.
Владимир Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высшем организационном и творческом уровне.
Президент отметил, что чемпионат поможет продвигать традиции и ценности, которые отражает в себе эта древняя игра с уникальной философией.
Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что эти состязания станут большим и значимым событием как для гостей, так и для жителей всего Дальнего Востока.
«Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — передал добрые пожелания президент.
Чемпионат мира по го впервые проходит в России. До этого он никогда не выходил за пределы стран Азии. Сильнейших игроков мира в эти дни принимают в стенах ДВФУ. Соревнования проходят в онлайн и офлайн форматах и продлятся до 9 июня. О желании принять участие в состязании официально заявили игроки из 77 стран.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, российские игроки в Го одни из лучших в Европе. На их счету 15 побед за 20 лет.
Игра в Го набирает популярность и среди приморцев. Во Владивостоке в общественном транспорте можно найти QR-коды на манер проекта «электронная книжная полка». Ссылки ведут на литературу об истории и правилах игры в го. Кроме того, еженедельно в библиотеке «БУК» проводятся обучающие игры для новичков и турниры для любителей этой интеллектуальной игры.