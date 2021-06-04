Путин поздравил участников чемпионата мира по игре Го, который стартовал во Владивостоке

Путин поздравил участников чемпионата мира по игре Го, который стартовал во Владивостоке
Путин поздравил участников чемпионата мира по игре Го, который стартовал во Владивостоке
Сегодня, 15:37ОбществоФото: primorsky.ru
Президент России Владимир Путин поздравил гостей и участников 41-го чемпионата мира по игре в Го. Его слова зачитал глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор 3 июня дал старт чемпионату.

«Мы искренне рады принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты», — обратился президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высшем организационном и творческом уровне.

Президент отметил, что чемпионат поможет продвигать традиции и ценности, которые отражает в себе эта древняя игра с уникальной философией.

Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что эти состязания станут большим и значимым событием как для гостей, так и для жителей всего Дальнего Востока.

«Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — передал добрые пожелания президент.

Чемпионат мира по го впервые проходит в России. До этого он никогда не выходил за пределы стран Азии. Сильнейших игроков мира в эти дни принимают в стенах ДВФУ. Соревнования проходят в онлайн и офлайн форматах и продлятся до 9 июня. О желании принять участие в состязании официально заявили игроки из 77 стран.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, российские игроки в Го одни из лучших в Европе. На их счету 15 побед за 20 лет.

Игра в Го набирает популярность и среди приморцев. Во Владивостоке в общественном транспорте можно найти QR-коды на манер проекта «электронная книжная полка». Ссылки ведут на литературу об истории и правилах игры в го. Кроме того, еженедельно в библиотеке «БУК» проводятся обучающие игры для новичков и турниры для любителей этой интеллектуальной игры.

ВладивостокгубернаторДальний ВостокЧемпионат мира по Го
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы