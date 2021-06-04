Путин поздравил участников чемпионата мира по игре Го, который стартовал во Владивостоке

Чемпионат мира по го впервые проходит в России. До этого он никогда не выходил за пределы стран Азии. Сильнейших игроков мира в эти дни принимают в стенах ДВФУ. Соревнования проходят в онлайн и офлайн форматах и продлятся до 9 июня. О желании принять участие в состязании официально заявили игроки из 77 стран.