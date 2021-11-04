Праздник в новых реалиях: что объединяет приморцев в День народного единства?

В российской истории всегда было место противостоянию русского народа различным напастям, которые многомиллионный народ побеждал совместными усилиями. В современной России символом такого сплочения стал праздник — День народного единства, и в каждом доме эту дату отмечают по-своему.

Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева отмечает необходимость праздника, который объединяет людей. «День народного единства отмечаем всей семьей, потому что этот праздник имеет определяющее значение для существования нашей страны», — говорит Галина. Член Общественной палаты Приморского края, председатель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко рассказала о своих традициях празднования этого дня с коллегами. «Многие годы в составе Ассамблеи народов Приморского края мы принимаем активное участие в событиях этого праздника в нашем крае. В прошлом году наша общественная организация была участницей онлайн-трансляции празднования Дня народного единства, которая проходила из зала театра «Андеграунд» ВГУЭС. В этом году сюжет о нашей деятельности по сохранению народных традиций и обычаев также войдет в концертную программу праздника, который пройдёт в онлайн-формате», — рассказала Татьяна Владимировна. Такое отношение к празднику у Татьяны Ткаченко сложилось благодаря многонациональности ее семьи и переплетения культур в родословной: «Мы — украинцы. Я родилась и выросла, училась и работала до замужества на Украине. Мой супруг родом из Приморья, но его предки — переселенцы из Черниговской области. В нашей семье всегда бережно относились к своей родословной, всему, что связывает нас с национальной принадлежностью, но не менее уважительно и с почтением — к людям других национальностей. Мой дедушка Иустин Карпец в годы оккупации нашего села на Украине спас от фашистского гетто еврейскую семью, чем породнил нас на много поколений вперёд. С ранних лет на праздники народного единства я брала свою внучку, поскольку считаю важным привить с детства детям чувство причастности к многонациональной общности народов Приморского края и принадлежности к великой стране». Стоит отметить, что историю возникновения Дня народного единства изучают сегодня в школах на уроках истории, где рассказывают в том числе о том, почему этот день так важен для страны. Учитель истории владивостокской средней школы № 2 Дмитрий Пешков в своем интервью на «Вести: Приморье» подчеркнул необходимость праздника: «В наши дни он, несомненно, важен. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что нам необходимо единство. Мы можем быть не согласны друг с другом по определенным вопросам, но все-таки мы должны осознавать, что вместе мы едины и живем в едином государстве. У нас интересная история, страна и культура. Все это нас связывает и объединяет», — подчеркнул Дмитрий.

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