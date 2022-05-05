Стадион «Авангард» обретает новый облик

— Я не первый год записываюсь в общественные наблюдатели, мне небезразлично, что происходит в городе, — говорит предприниматель, менеджер в области строительства, председатель регионального общественного движения «Мы — гектарщики!» Роман Савва. — «Авангард» — особенно интересный для меня объект, мой отец — гонщик, много лет слежу за соревнованиями, знаю всех спортсменов в этой сфере. Поэтому мы все очень ждём завершения реконструкции стадиона.