Стадион «Авангард» обретает новый облик

Готовность ядра стадиона — около 80%: здесь перенесены подземные коммуникации, проведён большой комплекс земляных работ, асфальтирование, подготовка трека для будущих гонок по спидвею, установлены опоры освещения, идёт их подключение к сетям. Планируется, что подрядная организация доделает весь объём до 1 июля 2022 года.
В высокой степени готовности — здание административно-бытового корпуса, где предусмотрены помещения для хранения, ремонта и мойки мототехники. Главный вход будет сделан со стороны улицы Экипажной.
На поле будет уложено прорезиненное покрытие, появятся несколько площадок для стритбола, баскетбольные кольца, ворота, беговая дорожка. Всё это позволит создать на стадионе универсальное игровое поле. Пользоваться объектом смогут все жители Владивостока — с учётом времени для проведения тренировок и соревнований по спидвею.
Также планируется, что на «Авангарде» вновь будут заливать главный городской каток.
Кроме того, по контракту строители установят ограждение мототрека, будет подготовлена профессиональная гаревая дорожка для проведения соревнований по спидвею. Однако ядро стадиона — только первый этап реконструкции. В перспективе, по мере выделения финансирования, будет проведен и второй — демонтаж старых трибун для зрителей, монтаж новых и установка кресел.
— Перед началом ремонта в 2019 году проводились работы по проектированию, экспертиза проекта, а сами строительные работы начались в августе 2020 года, — рассказал специалист управления физической культуры и спорта мэрии Валерий Курочкин. — К сожалению, как только начались земляные работы и рабочие вскрыли грунт, были выявлены неожиданные серьёзные сложности — неучтённые подземные коллекторы ливнёвой канализации, старые сети и т. п. Теперь сети перенесены, все проблемы решены, стройка идёт в штатном режиме.
В этом смогли на месте убедиться общественные наблюдатели. 27 апреля им провели экскурсию по объекту. Наблюдатели осмотрели поле стадиона, побывали в административно-бытовом корпусе, задали множество вопросов специалистам.
— Я не первый год записываюсь в общественные наблюдатели, мне небезразлично, что происходит в городе, — говорит предприниматель, менеджер в области строительства, председатель регионального общественного движения «Мы — гектарщики!» Роман Савва. — «Авангард» — особенно интересный для меня объект, мой отец — гонщик, много лет слежу за соревнованиями, знаю всех спортсменов в этой сфере. Поэтому мы все очень ждём завершения реконструкции стадиона.
Напомним, институт общественных наблюдателей создан в Приморском крае несколько лет назад, активисты знакомятся, как идёт реализация разных федеральных проектов. Жители Владивостока, работающие в самых разных областях экономики, находят время, чтобы побывать на строительстве детских садов, школ, оценить реконструкцию скверов и ход ремонта дорог. В этом году в городе наблюдателями стали 111 человек.