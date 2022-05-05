Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие наши ветераны!

9 Мая — значимый для каждого из нас праздник, это символ боевой и трудовой доблести, сплочённости, патриотизма наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, победивших гитлеровскую Германию, освободивших государства Европы от фашизма, даровавших мир следующим поколениям.
Значимый вклад в Победу внесли жители Владивостока, ратный и трудовой героизм которых отмечен присвоением Владивостоку почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Мы гордимся подвигами наших земляков: воинов-тихоокеанцев, проявивших беспримерное мужество и отвагу на полях сражений, тружеников тыла, самоотверженно обеспечивавших армию оружием и продовольствием.
Всё дальше в прошлое уходит победный май 1945 года, но великий подвиг советских людей навсегда останется в героической летописи России, в памяти потомков участников Великой Отечественной войны, всех людей, кому дороги идеалы мира. Мы должны быть достойными продолжателями славных традиций старшего поколения!
Желаю всем успехов в делах и начинаниях на благо России, здоровья, добра, мирного неба над головой! С Днём Победы!
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик