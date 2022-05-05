Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие наши ветераны!

Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие наши ветераны!
Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие наши ветераны!
Вчера, 11:04ОбществоФото: пресс-служба Думы Владивостока
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

9 Мая — значимый для каждого из нас праздник, это символ боевой и трудовой доблести, сплочённости, патриотизма наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, победивших гитлеровскую Германию, освободивших государства Европы от фашизма, даровавших мир следующим поколениям.

Значимый вклад в Победу внесли жители Владивостока, ратный и трудовой героизм которых отмечен присвоением Владивостоку почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Мы гордимся подвигами наших земляков: воинов-тихоокеанцев, проявивших беспримерное мужество и отвагу на полях сражений, тружеников тыла, самоотверженно обеспечивавших армию оружием и продовольствием.

Всё дальше в прошлое уходит победный май 1945 года, но великий подвиг советских людей навсегда останется в героической летописи России, в памяти потомков участников Великой Отечественной войны, всех людей, кому дороги идеалы мира. Мы должны быть достойными продолжателями славных традиций старшего поколения!

Желаю всем успехов в делах и начинаниях на благо России, здоровья, добра, мирного неба над головой! С Днём Победы!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик

Сюжеты:
Приморье
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