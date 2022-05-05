Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие наши ветераны!

Всё дальше в прошлое уходит победный май 1945 года, но великий подвиг советских людей навсегда останется в героической летописи России, в памяти потомков участников Великой Отечественной войны, всех людей, кому дороги идеалы мира. Мы должны быть достойными продолжателями славных традиций старшего поколения!