Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Владивостока?

Во Владивостоке резко растет число заболевших ковидом. За последние несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом возросла вдвое. Медики Владивостока бьют тревогу, отмечая, что Приморье попало в худшую — красную — зону по степени серьезности эпидобстановки.
В Роспотребнадзоре объясняют рост количества выявляемых в России случаев заражения ковидом распространением нового варианта омикрон-штамма BA.2.75, который получил название «кентавр». На конец июля в России было выявлено всего семь случаев заражения штаммом коронавируса «кентавр». И хотя во Владивостоке пока нет подтвержденных случаев заболевания штаммом «кентавр», врачи призывают владивостокцев не игнорировать первые симптомы заболевания.
Рассказывает профессор биологии, вирусолог Анча Баранова:
«Новый штамм стали называть „кентавром“, потому что в нем одновременно присутствуют черты двух удаленных друг от друга штаммов: дельты и омикрона. Два этих штамма вируса мутировали, и получился некий гибрид — подвариант омикрона. По сути, тот же самый коронавирус, который уже был. Но из-за большей заразности нового подвида BA.2.75 есть опасения, что число госпитализированных будет возрастать».
Согласно данным ученых из Великобритании, среди наиболее встречающихся симптомов варианта коронавируса «кентавр»:
То есть симптомы данного штамма коронавируса мало чем отличаются от симптомов обычного ОРВИ. Если не проводить тестирование, то заподозрить у себя коронавирус очень сложно. В этом и заключается опасность болезни, которая может вызывать осложнения без соответствующего лечения.
Заведующая терапевтической службой Находкинской горбольницы Екатерина Максименко рекомендует:
«Не игнорируйте симптомы ОРВИ или коронавируса. При первых же обнаруженных симптомах обращайтесь за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением и пить антибиотики. При ухудшении самочувствия вызовите врача и избегайте контакта с окружающими».
К отличительным признакам варианта «кентавр» можно отнести желудочные симптомы заболевания: боль в животе, нарушения стула, тошноту. А вот нарушение обоняния не является характерным симптомом нового штамма коронавируса BA.2.75.
По мнению специалистов, опасность штамма коронавируса «кентавр» — в его большей заразности по сравнению с другими штаммами коронавируса. Кроме того, новый штамм «кентавр» более адаптирован к иммунитету, что снижает эффективность вакцины.
В Приморье суточная заболеваемость COVID достигла свыше двухсот случаев за сутки, а число амбулаторных больных составляет более 1000 пациентов. В связи с этим во Владивостоке амбулаторные центры и инфекционные кабинеты были переведены на семидневный режим работы. Власти рекомендуют жителям Владивостока при первых симптомах респираторных заболеваний или COVID обращаться в амбулаторные центры по адресам:
Чтобы не допустить распространения подвид штамма омикрона BA.2.75, министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко призвала жителей Владивостока записаться на вакцинацию и ревакцинацию.
Профессор биологии, вирусолог Анча Баранова:
«Уже созданные вакцины от COVID, которые были испытаны на штаммах дельта и омикрон, будут эффективны и от нового подтипа „кентавр“. Вакцина по-прежнему будет помогать от тяжелых форм заболевания».
Медики Владивостока также советуют вспомнить о противокоронавирусных мерах предосторожности: избегать посещения людных мест, надевать маски в общественных местах, обрабатывать руки и поверхности дезинфицирующими средствами. Особенно это касается владивостокцев старшего возраста и имеющих хронические заболевания.