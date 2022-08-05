Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Владивостока?

В России с июня распространяется новый штамм коронавируса «кентавр», а в Приморье зафиксировано резкое ухудшение эпидситуации. Чем опасен «кентавр»? О симптомах и особенностях заболевания рассказали эксперты.

Симптомы нового штамма ковида «кентавр» Во Владивостоке резко растет число заболевших ковидом. За последние несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом возросла вдвое. Медики Владивостока бьют тревогу, отмечая, что Приморье попало в худшую — красную — зону по степени серьезности эпидобстановки. В Роспотребнадзоре объясняют рост количества выявляемых в России случаев заражения ковидом распространением нового варианта омикрон-штамма BA.2.75, который получил название «кентавр». На конец июля в России было выявлено всего семь случаев заражения штаммом коронавируса «кентавр». И хотя во Владивостоке пока нет подтвержденных случаев заболевания штаммом «кентавр», врачи призывают владивостокцев не игнорировать первые симптомы заболевания. Рассказывает профессор биологии, вирусолог Анча Баранова: «Новый штамм стали называть „кентавром“, потому что в нем одновременно присутствуют черты двух удаленных друг от друга штаммов: дельты и омикрона. Два этих штамма вируса мутировали, и получился некий гибрид — подвариант омикрона. По сути, тот же самый коронавирус, который уже был. Но из-за большей заразности нового подвида BA.2.75 есть опасения, что число госпитализированных будет возрастать». Согласно данным ученых из Великобритании, среди наиболее встречающихся симптомов варианта коронавируса «кентавр»: головная и мышечная боль;

боль в горле и осиплость голоса;

сухой кашель;

насморк и чихание;

утомляемость и общая слабость. То есть симптомы данного штамма коронавируса мало чем отличаются от симптомов обычного ОРВИ. Если не проводить тестирование, то заподозрить у себя коронавирус очень сложно. В этом и заключается опасность болезни, которая может вызывать осложнения без соответствующего лечения. Заведующая терапевтической службой Находкинской горбольницы Екатерина Максименко рекомендует: «Не игнорируйте симптомы ОРВИ или коронавируса. При первых же обнаруженных симптомах обращайтесь за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением и пить антибиотики. При ухудшении самочувствия вызовите врача и избегайте контакта с окружающими». К отличительным признакам варианта «кентавр» можно отнести желудочные симптомы заболевания: боль в животе, нарушения стула, тошноту. А вот нарушение обоняния не является характерным симптомом нового штамма коронавируса BA.2.75. Симптомы нового штамма ковида «кентавр» Фото: Медиахолдинг 1Mi Насколько опасен «кентавр» для владивостокцев? По мнению специалистов, опасность штамма коронавируса «кентавр» — в его большей заразности по сравнению с другими штаммами коронавируса. Кроме того, новый штамм «кентавр» более адаптирован к иммунитету, что снижает эффективность вакцины. В Приморье суточная заболеваемость COVID достигла свыше двухсот случаев за сутки, а число амбулаторных больных составляет более 1000 пациентов. В связи с этим во Владивостоке амбулаторные центры и инфекционные кабинеты были переведены на семидневный режим работы. Власти рекомендуют жителям Владивостока при первых симптомах респираторных заболеваний или COVID обращаться в амбулаторные центры по адресам: Владивостокская поликлиника № 6: ул. Черёмуховая, д. 32. Поликлиника владивостокской клинической больницы № 4: ул. Воропаева, д. 5. Владивостокская поликлиника № 1: Океанский проспект, д. 35. Владивостокская поликлиника № 9: ул. Адмирала Горшкова, д. 3. Чтобы не допустить распространения подвид штамма омикрона BA.2.75, министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко призвала жителей Владивостока записаться на вакцинацию и ревакцинацию. Профессор биологии, вирусолог Анча Баранова: «Уже созданные вакцины от COVID, которые были испытаны на штаммах дельта и омикрон, будут эффективны и от нового подтипа „кентавр“. Вакцина по-прежнему будет помогать от тяжелых форм заболевания». Насколько опасен «кентавр» для владивостокцев? Фото: Медиахолдинг 1Mi Медики Владивостока также советуют вспомнить о противокоронавирусных мерах предосторожности: избегать посещения людных мест, надевать маски в общественных местах, обрабатывать руки и поверхности дезинфицирующими средствами. Особенно это касается владивостокцев старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

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