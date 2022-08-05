ВЭФ-2022 готовит для своих участников и жителей Владивостока зрелищный праздник спорта

В рамках ВЭФ-2022 значительная часть соревнований пройдёт в международном формате. Например, вечер бокса на возрождённой «Арене Спора» станет состязанием сборных России и Азии. Турнир по перетягиванию палки или мас-рестлингу — национальному виду спорта в Якутии соберёт представителей 18 стран, в том числе атлетов из Индии, Монголии, Ирана, Бразилии, Анголы. Многие из них месяц назад боролись на чемпионате мира в Якутске. Соревнования по мас-рестлингу пройдут на «Улице Дальнего Востока» в весовых категориях до 75 и 90 килограммов у мужчин и в весе до 65 килограммов у женщин.