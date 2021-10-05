Чинить ливневки и укладывать асфальт во Владивостоке будут в правильном порядке

Ливневую сеть на улице Спортивной, вопреки нездоровой традиции, реконструируют раньше, чем уложат асфальт. Мэр Владивостока Константин Шестаков лично убедился в необходимости решительных действий в борьбе с подтоплениями придомовых территорий.

Глава городской администрации Константин Шестаков проинспектировал состояние дворов на улице Спортивной. Теперь ливневую сеть ждет масштабная реконструкция. После дождей жилой массив регулярно подтапливает из-за подъема уровня воды в реке Объяснения. Ливневка в текущем состоянии с таким объемом воды не справляется. Руководитель административно-территориального управления Ленинского района Владимир Ковалевич отметил, что жилой массив расположен в самой низкой части поймы реки Объяснения, из-за чего подтопления происходят постоянно. «Во избежание подтоплений необходимо минимизировать зависимость ливневой канализации от уровня воды в реке», - наметил решение проблемы специалист. Кроме того, в микрорайоне есть неасфальтированные придомовые дороги. По данным управляющей компании, дома №1, 3, 5 и 6 подали заявление на участие в программе «1000 дворов», чтобы решить эту проблему. Однако специалисты уверены, что перед тем как укладывать асфальт, все же необходимо завершить реконструкцию ливневой канализации, чтобы не выполнять лишнюю работу. Мэр уже распорядился приступить к работам в этом направлении. «В первую очередь необходимо провести реконструкцию ливневых сетей. Перед специалистами профильного управления уже стоит задача разработать соответствующий проект», - заявил Константин Шестаков. Также в дальнейшем пройдет реконструкция ливневок на улицах Борисенко и Фадеева. Дожди тут приводят к той же ситуации, что и на улице Спортивной. Кроме того, в следующем году ремонту подлежат пешеходные мосты через реку Объяснения. Специалистам мэрии поручено заняться планированием будущих работ. В этом году, уже в ближайшее время, поблизости от дома №17 по улице Борисенко будет открыт обустроенный пешеходный переход. Подземный переход через эту улицу будет закрыт окончательно. «Сейчас этот объект представляет угрозу жизни и здоровью горожан», - подчеркнул мэр Владивостока. Константин Шестаков заявил, что в последствии подземный переход будет полностью ликвидирован. К такому решению пришли после многочисленных обращений горожан.

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