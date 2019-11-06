Банки отказываются принимать материнский капитал

Хочется надеяться, что проблема всё же будет решена, поскольку программа рассчитана как минимум до 2022 года, а практика показывает, что число семей, желающих получить льготную ипотеку, будет только расти. Что же касается процентных ставок по жилищным кредитам вне этой программы, то они остаются грабительски высокими (от 10,5 до 14% в 2018 году). Главой государства поставлена задача снизить их до 8% в среднем по России к 2024 году. На этом фоне 4,5-6% выглядят просто сказкой — для нашей страны, конечно. Только вот при среднем размере ипотеки в 3,5-4 миллиона рублей на как минимум двухкомнатную квартиру (помним, что речь о семьях с детьми) одна пятая часть от этой суммы без учёта материнского капитала для большинства остаётся неподъёмной.