Банки отказываются принимать материнский капитал

Российские семьи столкнулись с проблемой использования маткапитала при оформлении ипотеки по программе господдержки Крупные банки отказываются принимать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке. Столкнувшиеся с такой проблемой жители России жалуются на кредитные организации как на специализированных форумах, так и в сообществах в социальных сетях, посвящённых новостройкам, пишет «Царьград». В условный «чёрный список» интернет-пользователей попали ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Сбербанк. Как пишут «Известия», в жилищных займах по программе господдержки отказывают также в Райффайзенбанке и Совкомбанке. Причём в пресс-службах перечисленных банков такую практику подтверждают, объясняя сложившуюся ситуацию нежеланием застройщиков ждать в течение длительного времени, пока Пенсионный фонд перечислит им деньги. На практике это может занимать от нескольких недель до трёх месяцев. Во всяком случае, так утверждают представители строительного рынка. Правда, ситуация в Сбербанке чуть лучше в связи с тем, что он работает с большим числом застройщиков, и часть из них всё-таки готова ждать деньги от ПФР. Поэтому здесь всё будет зависеть от выбранной новостройки. Тем не менее, если застройщик поступления средств ждать не хочет, то и Сбербанк, и остальные кредитные организации свои деньги отправлять ему не станут, из-за чего и возникает тупиковая ситуация. Также налицо противоречие в прочтении законодательных норм. В постановлении правительства указывается, что заёмщик оплачивает ипотеку за счёт собственных средств, в том числе полученных из бюджета. То есть материнский капитал приравнивается к таковым, в то время как банки к собственным средствам клиентов относят только те деньги, которые находятся у них, что называется, на руках, и использовать они могут их здесь и сейчас. Интересно, что описанная выше ситуация характерна именно для самых заметных игроков ипотечного рынка — банков с разветвлённой региональной сетью. Не очень крупные банки, также утверждённые Минфином в качестве участников программы льготного жилищного кредитования, в большинстве своём придерживаются другой политики: они платят застройщику сами, после чего ждут поступления средств из ПФР. С одной стороны, это парадокс, что обладающие большими возможностями финансовые учреждения на это не идут, а с другой — их более скромные конкуренты используют такую возможность в качестве преимущества. Обещанного три месяца ждут Ещё одна странность проблемы, на которую жалуются клиенты банков, заключается в том, почему средства от ПФР идут так долго. Согласно утверждённым нормам, господдержка на выбранные семьёй нужды перечисляется в течение 10 дней после принятия фондом соответствующего решения. Причём этот срок был сокращён в три раза по сравнению с 2016-2017 годами. Сам же сертификат на получение материнского капитала стали оформлять в два раза быстрее — в течение 15 дней. Если же документ у заёмщика уже на руках, то этот период времени, очевидно, учитываться не будет. Тогда возникает вопрос: откуда берутся те самые три месяца, в течение которых застройщик ждёт деньги от ПФР? Ответить на него, не зная всю схему изнутри, довольно сложно, можно лишь предполагать. Согласно доступной статистике, за первые восемь месяцев 2019 года 16 тысяч семей оформили ипотеку по программе господдержки под льготный процент. Две тысячи в среднем на месяц не выглядит огромным числом. Возможно, проблема кроется в том, что число заявок возросло по сравнению с 2018-м, когда за весь год их было лишь 4,5 тысячи. Сейчас льготная процентная ставка действует в течение всего срока кредита, а не первые пять лет, как раньше. СПРАВКА Программа ипотеки с господдержкой была предложена президентом Владимиром Путиным. На неё могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребёнок появился на свет в период с 2018 по 2022 год. Право выдавать льготные кредиты на жильё получили 46 банков, перечень которых был утверждён Минфином. Первоначальный взнос при этом не должен быть меньше 20%, процентная ставка 6% или ниже (по факту есть банки, которые выдают жилищный кредит даже под 4,5-5%), сумма займа — до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге лимит в два раза больше. По данной программе можно приобрести только строящееся жильё, либо недвижимость должна покупаться у юридического лица. Отказ — не нарушение Самое интересное, что факт отказа заёмщику в предоставлении льготного кредита, когда он использует средства материнского капитала для первоначального взноса, не является нарушением закона. Оказывается, условие о внесении 20% должно выполняться на момент заключения сделки, а не в перспективе, когда по заявлению заёмщика ПФР перечислит деньги застройщику или банку. Есть ещё один довод, который приводят эксперты, объясняя нежелание банков выдавать льготные ипотечные кредиты с использованием маткапитала в качестве первоначального взноса. Дело в том, что оценивая риски, связанные с заёмщиком (возраст, доход и т. д.), при выдаче традиционного потребительского кредита банк имеет возможность регулировать процентную ставку, например, повышая её для самых потенциально неблагонадёжных клиентов. В случае с программой господдержки это невозможно — есть лимит в 6%. Поэтому заёмщики, способные сразу внести 40-50% от стоимости приобретаемого жилья, видятся кредитным учреждением как дисциплинированные. Грабительские условия Получается, что в большинстве случаев семьи с двумя детьми при оформлении льготной ипотеки смогут использовать материнский капитал только как дополнение к тем 20% от стоимости жилья, которые им придётся оплачивать из «собственных средств». В принципе, заёмщикам не так важно, в каком именно банке оформлять кредит, поскольку его надёжность будет интересовать их в последнюю очередь. Однако те относительно некрупные банки, которые всё же принимают маткапитал как первоначальный взнос, присутствуют далеко не во всех регионах и городах. Хочется надеяться, что проблема всё же будет решена, поскольку программа рассчитана как минимум до 2022 года, а практика показывает, что число семей, желающих получить льготную ипотеку, будет только расти. Что же касается процентных ставок по жилищным кредитам вне этой программы, то они остаются грабительски высокими (от 10,5 до 14% в 2018 году). Главой государства поставлена задача снизить их до 8% в среднем по России к 2024 году. На этом фоне 4,5-6% выглядят просто сказкой — для нашей страны, конечно. Только вот при среднем размере ипотеки в 3,5-4 миллиона рублей на как минимум двухкомнатную квартиру (помним, что речь о семьях с детьми) одна пятая часть от этой суммы без учёта материнского капитала для большинства остаётся неподъёмной.

