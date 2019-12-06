Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

«Котятам около 4 месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты».