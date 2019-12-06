Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

6 декабря 2019, 17:38
Общество
Три непоседливых котенка, ожидая возвращения матери с охоты, устроили тренировочные состязания с играми, чтобы в будущем уметь самим добывать пищу

Три непоседливых котенка, ожидая возвращения матери с охоты, устроили тренировочные состязания с играми, чтобы в будущем уметь самим добывать пищу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».

Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела фотоловушка, установленная для наблюдений за дикими животными. Тигрята провели перед автоматической камерой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Скучать малышам не пришлось: пока матери не было рядом, они решили сами провести себе «подготовительные курсы» взрослой жизни.

Во время незатейливых игр котята выясняли, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и охоты. Прыжок, бросок, укус, рык – в тигриных яслях в ход шли все приемы. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития. Малыши даже делят «добычу» в виде лесной игрушки.

«Котятам около 4 месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты».

Послушно дожидаясь мать, котята пробыли «под контролем» камеры весь световой день, после чего покинули место съемки, вероятно, откликнувшись на призыв к ужину.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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