Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

Три непоседливых котенка, ожидая возвращения матери с охоты, устроили тренировочные состязания с играми, чтобы в будущем уметь самим добывать пищу

Три непоседливых котенка, ожидая возвращения матери с охоты, устроили тренировочные состязания с играми, чтобы в будущем уметь самим добывать пищу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда». Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела фотоловушка, установленная для наблюдений за дикими животными. Тигрята провели перед автоматической камерой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Скучать малышам не пришлось: пока матери не было рядом, они решили сами провести себе «подготовительные курсы» взрослой жизни. Во время незатейливых игр котята выясняли, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и охоты. Прыжок, бросок, укус, рык – в тигриных яслях в ход шли все приемы. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития. Малыши даже делят «добычу» в виде лесной игрушки. «Котятам около 4 месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты». Послушно дожидаясь мать, котята пробыли «под контролем» камеры весь световой день, после чего покинули место съемки, вероятно, откликнувшись на призыв к ужину. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter