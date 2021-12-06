Под Владивостоком в пробке на железной дороге застряли пригородные электрички

— В направлении портов южного Приморья подошло огромное количество грузов и вместе с ними встали и мы, наши пригородные поезда, полные пассажиров. В минувшее воскресенье было очень много задержек, особенно в вечерние часы. Электрички уссурийского направления, следовавшие во Владивосток, а это спасская, раздольненская, кипарисовская, следовали с опозданием на два, а некоторые задержались более чем на три часа. Наши электрички попали в большую пробку, образованную именно грузовыми поездами, — отметил пресс-секретарь компании «Экспресс Приморья» Максим Каленник.