Под Владивостоком в пробке на железной дороге застряли пригородные электрички

Под Владивостоком в пробке на железной дороге застряли пригородные электрички
Под Владивостоком в пробке на железной дороге застряли пригородные электрички
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В направлении портов Приморья наблюдается огромное скопление грузовых поездов по Транссибу, что приводит к срыву расписания движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба компания «Экспресс Приморья».

— В направлении портов южного Приморья подошло огромное количество грузов и вместе с ними встали и мы, наши пригородные поезда, полные пассажиров. В минувшее воскресенье было очень много задержек, особенно в вечерние часы. Электрички уссурийского направления, следовавшие во Владивосток, а это спасская, раздольненская, кипарисовская, следовали с опозданием на два, а некоторые задержались более чем на три часа. Наши электрички попали в большую пробку, образованную именно грузовыми поездами, — отметил пресс-секретарь компании «Экспресс Приморья» Максим Каленник.

Он уточнил, что сегодня утром из на 10 минут задержалась электричка, следовавшая из Раздольного во Владивосток.

Максим Каленик также добавил, что в последние дни отмечается большой наплыв пассажиров и компания «Экспресс Приморья» по согласованию с администрацией края добавляет по два вагона к пригородным составам самых востребованных направлений пригородного сообщения. Так, 7, 8 и 9 декабря добавляются вагоны следующим рейсам:

— Владивосток- Мыс Чуркин, отправление в 18:21; Мыс Чуркин- Надеждинская, отправление в 19:10. Также, 8,9 и 10 декабря — Надеждинская — Владивосток, отправление в 07:01.

Меж тем, ДВЖД не спешит комментировать ситуацию с пробками на восточном участке Транссиба, но отмечает рост пассажиропотока на инфраструктуре Дальневосточной железной дороги. Так, в ноябре 2021 года пригородными поездами воспользовались 445 тыс. пассажиров, почти на 15 процентов больше, чем за тот же период 2020 года.

Сюжеты:
Приморье
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