Дайджест: ДВФУ без ректора, громкие отставки в мэрии и новый красивый пляж

А ректор кто?
В конце прошлой недели федеральные СМИ сообщили, что ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов возглавит Высшую школу экономики в Москве. В данный момент он назначен исполняющим обязанности ректора ВШЭ.
Информация о новом месте работы Анисимова появилась во время ученого совета ВУЗа — об этом позднее сделал заявление министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Между тем, информации о том, кто будет исполнять обязанности ректора ДВФУ вместо Никиты Анисимова ещё не поступало. Изменения в данные на официальном сайте ведущего дальневосточного вуза пока не внесены.
Напомним, Никита Анисимов возглавил ДВФУ в августе 2016 года. С 2013 года он являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Московском государственном машиностроительном университете.
Просто они не справлялись
Второй летний месяц во Владивостоке начался с отставок в мэрии столицы Дальнего Востока. Исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков заявил, что в работе он готов помогать многим работникам, но, к сожалению, не всем. Именно поэтому после ряда служебных проверок в администрации города он принял отставку тех, кто не справился с оперативными поручениями. Такое заявление он сделал на личной странице в социальной сети «Инстаграм».
«Настоятельно рекомендую принять решение оставить ваши посты. Я готов помогать только тем, кто реально работает на благо муниципалитета», — заявил Шестаков во время совещания.
Спустя некоторое время стало известно, что в отставку подали и. о. начальника управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа Кирилл Большаков, начальник управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Яковлев и глава муниципального учреждения «Содержание городских территорий» Константин Цыбулин.
Известно, что все трое написали заявление об увольнении по собственному желанию.
Также с 1 июля сразу два заместителя руководителя Владивостока приступили к исполнению обязанностей. Это Константин Стоценко и Дмитрий Свитайло. И. о. мэра Константин Шестаков подписал соответствующие распоряжения.
В администрации Владивостока рассказали о том, что Константин Стоценко будет курировать управления муниципальной службы и кадров, по работе со СМИ, делопроизводства, по делам молодежи и связям с общественностью, физической культуры и спорта, организационной и контрольной работы, культуры, международных отношений, информационно-программного обеспечения.
А Дмитрий Свитайло стал куратором работы управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Ранее он служил в органах МЧС и МВД. С 2016 года работал в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Купаться будет разрешено
Пляж на улице Татарской в районе Второй речки меняется до неузнаваемости. Работы на нем идут ежедневно и полным ходом. Уже к сентябрю на нём должны появиться удобные шезлонги, душевые, туалеты и раздевалки для отдыхающих.
Отметим, что сейчас многие жители Второй Речки выбирают этот пляж для отдыха — там устраивают фотосессии, собираются с друзьями, зимой — рыбачат.
Ответственные за преображение данного общественного пространства решили учесть все потребности горожан и поделили пляж на зоны — «активную» и «тихую». Сейчас рабочие прокладывают на объекте инженерные коммуникации и подготавливают зону для обустройства покрытий.
Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, что пляж всегда был популярен у горожан.
«Конечно, он должен выглядеть иначе, и привлекать к себе не только жителей Второй Речки — своей близостью, но и всех горожан. Мы уже говорили с инвесторами, которые собираются благоустроить территорию вокруг пляжа», — отметил и. о. мэра города.
Он добавил, что в зоне отдыха появятся площадки для пляжного волейбола и теннисные корты. Также к услугам горожан будет парковка.