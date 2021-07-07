Дайджест: ДВФУ без ректора, громкие отставки в мэрии и новый красивый пляж

Второй летний месяц во Владивостоке начался с отставок в мэрии столицы Дальнего Востока. Исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков заявил, что в работе он готов помогать многим работникам, но, к сожалению, не всем. Именно поэтому после ряда служебных проверок в администрации города он принял отставку тех, кто не справился с оперативными поручениями. Такое заявление он сделал на личной странице в социальной сети «Инстаграм».