Арсеньевский пломбир не прошёл проверку качества в хабаровском Россельхознадзоре

В Хабаровске отдали на проверку пломбир от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» из Приморья. Оказалось, что из соседнего региона на прилавки магазинов привозят совсем не тот продукт, который заявлен в ГОСТе.

Протокол исследования, проведенного испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», от 02.08.2022 № 3911 гласит: обнаружено в образце мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вещество бета—ситостерин (растительный жир). Специалисты проверили продукцию на соответствие техрегламентам Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции. Оказалось, что есть отклонения, так как в мороженом по ГОСТу растительных жиров, к которым и относится найденный бета-ситостерин, быть не должно. Аналогичные результаты дала проверка арсеньевского пломбира, проведенная в июне специалистами Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края». Тогда были выявлены следы присутствия в мороженом производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат» пальмового масла. Поводом обратиться в лаборатории стали неоднократные жалобы потребителей на временное недомогание, которое они связывали с продукцией из Арсеньева. Поставляют ее не только в торговые сети Приморья, но и в Хабаровский край. В Приморском краевом Роспотребнадзоре нашим коллегам — журналистам объяснили, что наличие в пломбире по ГОСТу растительных жиров делает такой товар фальсификатом, поскольку потребителя фактически вводят в заблуждение относительно его состава. «Арсеньевский молочный комбинат имеет собственную физико-химическую лабораторию которая строго следит за качеством выпускаемой продукции. На всех основных участках производства установлено современное импортное оборудование известных фирм. В производстве применяются традиционные и самые передовые технологии с применением исключительно натуральных продуктов. И это главное!» — написано между тем на странице предприятия в интернете. Эксперты уже передали информацию об обнаружении растительных жиров в мороженом этого производителя в Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО. Соответствующая информация размещена в telegram-канале центра. Эксперты в сфере пищевых технологий неумолимы: если продукция, изготавливаемая по ГОСТу, не отвечает его требованиям, производитель, как утверждается, должен переписать процедуру под технические условия (ТУ) или стандарт организации (СТО). А чтобы в дальнейшем продавать такое лакомство потребителям, молкомбинат обязан провести ряд лабораторных исследований, которые докажут его безопасность. — Мороженое — это пищевой продукт, полученный взбиванием и замораживанием пастеризованной смеси коровьего молока, сливок, сахара, стабилизатора и наполнителей. Согласно ГОСТу 31457-2012 (указан на упаковке мороженого «пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат») сырьем для мороженого служат молоко цельное и обезжиренное, сгущенное молоко с сахаром и другие сгущенные молочные продукты, сухое молоко, сливки различной жирности, сухие смеси для мороженого, сливочное масло, сгущенная и сухая пахта, сыворотка. Введение в рецептуру приготовления мороженого растительных стеринов или, иными словами, фитостеринов, таких как, брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин не предусматривается действующим ГОСТом, — уточнила кандидат технических наук, доцент Департамента пищевых наук и технологий Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Яна Дубняк. Кстати, в основном в пищевом производстве растительные жиры используют, чтобы снизить себестоимость продукции.

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