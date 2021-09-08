В Приморье открыли точку притяжения для взрослых и детей

Новая спортплощадка — один из четырех финалистов конкурса «Твой проект». Из 25 инициатив жителей Артемовского ГО до голосования дошли лишь 13. В финал пробились четыре, три из которых уже реализованы.
Спортивная площадка на Авиационной, 8 в селе Кневичи уже успела стать точкой притяжения как для детей, так и для взрослых. Посетителям доступен тренажеры для воркаута, шведская стенка и множество иных снарядов. В том числе и шахматный стол. Место оборудовано лавочками и освещением, а значит заниматься спортом можно будет и в вечернее время.
Торжественное открытие объекта посетила замглавы Приморского края Вера Щербина.
«Благодаря жителям эта площадка стала хорошим подарком к 125-летию села. Сейчас мы делаем многое для открытости бюджета — чтобы люди понимали, что такое главный финансовый документ, куда направляются средства. В прошлом году Артемовский городской округ принимал участие в механизме инициативного бюджетирования в качестве „пилота“ и справился с этим успешно. В этом году задействованы уже все территории Приморья, и каждый может быть причастен к социальным проектам», — рассказала собравшимся председатель краевого правительства Вера Щербина.
Также замглавы Приморья, во время поездки в Артем, проинспектировала итоги работ по нацпроекту «Жилье и городская среда» и пилотному проекту механизма инициативного бюджетирования «Народный бюджет».
По конкурсу «Твой проект» к концу 2021 года в крае должны воплотить в жизнь 87 инициатив. За ходом работ присматривают общественные наблюдатели, в том числе и сами авторы проектов и идей.
В краевом минфине напомнили, что во Владивостоке будут сделаны 5 проектов, в Артеме, Находке, Уссурийск — по 4 проекта. На тех территориях где проживает от 30 до 100 тысяч человек — по три проекта. Там где меньше 30 тысяч жителей — по два.
Напомним, в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.