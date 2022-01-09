К Токарёвскому маяку приплыла навага и рыбаки

Последние дни новогодних каникул во Владивостоке стали по-настоящему удачными для любителей подлёдной рыбалки: к Токарёвскому маяку подошла навага. Немедленно в это место стянулись и ловцы, создав ажиотаж на небольшой местной парковке.

В объектив известного владивостокского фотографа Игоря Бессараба попались десятки рыболовов, «стратежно» рассевшихся всего в двух метрах от насыпной косы. Люди приехали целыми семьями, удочки можно увидеть и в руках у детей. Многим уже повезло: рядом с лунками заметны десятки пойманных рыбок. Напомним, что в наступившем 2022 году ограничения в выходе рыбаков на лёд были сняты — мэр Константин Шестаков выступил с соответствующим заявлением в Инстаграм-аккаунте. Однако запрет на выезд на лёд авто сохраняется и распространяется на всю зиму. Это связано с тем, что ежегодно в заливах под Владивостоком тонут машины с людьми.

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