Бизнесмен и журналист в Приморье конфликтуют из-за матери-одиночки

В соцсетях Приморья разгорается новый скандал, в эпицентре которого один из богатейших предпринимателей региона, глава компании ДНС Дмитрий Алексеев и журналистка одного из региональных СМИ Лада Глыбина. Суть конфликта в следующем. Лада приобрела бытовую технику, от платного сервиса по подключению к сети отказалась.

С установкой ей помогла приятельница — сотрудница магазина сети DNS Ирина Парфенчик. За небольшие деньги помогла или вообще бесплатно, история умалчивает. Но о добром деле журналистка рассказала в соцсетях. Руководство компании узнало, обиделось, что услуга «прошла мимо кассы» и вынудило Парфенчик написать заявление «по собственному желанию». Её подруга тут же обвинила главу компании в том, что мать-одиночку несправедливо лишили работы. Фактически за помощь другу. Миллиардер, известный ещё и тем, что весьма активен в соцсетях, ответил: все работники компании знают, что оказание сторонних услуг не допускается. Кто этим занимается, знает, на что идёт. Бизнесмен в своих комментариях отметил, что видит в нападках попытку вытянуть из него немного денег. Но пока именно он с этого информационного шума стрижёт купоны. А чего ещё ждать от успешного предпринимателя? — Для меня эта вся суета — она в плюс: Лада раздувает скандал, у меня подписчики растут, это часть жизни в информационном пространстве. Конечно, хотелось бы чуть больше объективности и качественной работы. Некачественность наездов, честно говоря, меня расстраивает, — заметил глава ДНС. В конфликт, разгоревшийся в виртуальном пространстве, кто только «дров» не подбрасывал. Кто-то заступался за девушку, оказавшуюся без работы из-за болтливой подруги, кто-то гневался на капиталиста, не позволяющего своим сотрудникам подрабатывать в свободное время. Отмалчивается лишь больше всех пострадавшая в этой ситуации — оставшаяся без официальной работы мать-одиночка Ирина Парфенчик. Даже не рассказывает, как Алексеев встретился с ней и предложил некий грант на развитие собственного бизнеса. Об этом он сообщил в своём аккаунте Facebook. Ирина Парфенчик позволяет себе лишь небольшие ремарки на своей странице в Facebook, например, копирование крылатых выражений вроде «Хочешь мира — готовься к войне». Зато подруга её недовольна тем, что история вылилась в бесплатный пиар ДНС. Она требует возмещения за финансовый ущерб и нанесения морального вреда лишившейся работы приятельнице. — Господин Алексеев внезапно переобулся в воздухе. То есть, заявил, что готов помочь уволенной им Ирине Парфенчик неким грантом на развитие непонятного бизнеса. Подчеркиваю, нет речи, что компания ДНС вынудила мать двоих детей незаконно уволиться. Теперь Алексеев говорит, что в этой ситуации никто не виноват. Неужели никто? Между тем, он все эти дни в своих социальных сетях твердил о том, что недопустимо работать «мимо кассы». Кто работал мимо кассы? Где доказательства? Что это, если не опосредованное обвинение Ирины в воровстве? То есть, репутации незаконно уволенной ДНС матери–одиночки, нанесен значительный урон. Плюс финансовый ущерб. Вот эти две позиции миллиардер из Приморья обязан возместить. А свой грант, с предложением заняться Инстаграммом и Тиктоком, он пусть засунет куда ему угодно. Потому что бизнес — это всегда жестокие игры, Алексееву ли этого не знать. Не уверена, что занятие бизнесом подходит для матери двоих маленьких детей, у которой не было в этой части никакого опыта. Это мое личное мнение. Считаю, что сегодня господин Алексеев пытается сделать хорошую мину при очень плохой игре. Считаю также, что в эту ситуацию необходимо вмешаться трудовой инспекции. Потому что в компании ДНС происходят вещи, идущие, на мой взгляд, вразрез с Трудовым кодеком РФ. Например, за все время работы в ДНС Ирине Парфенчик так и не выдали на руки трудовой договор, хотя она просила неоднократно. Не говоря о том, что мать-одиночку вынудили уйти с работы день в день. Кроме того, господин Алексеев на голубом глазу считает, что может контролировать своих работников в то время, когда они вышли за пределы магазинов ДНС. То есть, если человек подключает машинку своей хорошей знакомой, то он виновент непонятно в чем. У нас давно некие корпоративные мифы стали выше законов Российской Федерации? Меня лично в этой ситуации радует одно — как много людей, — десятки, если не сотни тысяч, — поддержали Ирину и мою позицию, как журналиста. Все- таки добра в нашем мире гораздо больше, чем зла. Не сомневаюсь, что эта история станет уроком для очень многих предпринимателей. И научит простых работников бороться за свои права, — изложила своё мнение Лада Глыбина. При этом женщина заняла круговую — нет, не оборону, — нападение. Она запугивает коллег из СМИ региона, взявшихся собрать разные мнения участников публичного конфликта, судебным преследованием.

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