На военную службу в ВВО призвали православных, буддистов и мусульман

На военную службу в ВВО призвали православных, буддистов и мусульман
На военную службу в ВВО призвали православных, буддистов и мусульман
Сегодня, 12:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Восточном военном округе составили социальный портрет военнослужащих осеннего призыва 2021 года.

Сотрудники регионального центра психологической работы ВВО отмечают, что в 2021 году, по сравнению с данными 2020 года, число новобранцев прибывших в войска по желанию увеличилось с 59% до 63%. Помимо этого, отмечается увеличение на 12% числа призывников, имеющих высшее профессиональное образование.

До призыва в Вооружённые силы 87% граждан учились и работали. Также в полных семьях воспитывалось 65% опрошенных представителей молодого пополнения.

Около 60% призывников считают себя верующими, большинство из них православные, буддисты и мусульмане, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Сюжеты:
Приморье
патриотизмВосточный военный округ
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