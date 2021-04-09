Ещё один приморский город признали благоприятным для проживания

Ещё один приморский город признали благоприятным для проживания
Сегодня, 13:05ОбществоФото: primorsky.ru
Приморский город Фокино попал в число благоприятных для проживания населённых пунктов, согласно индексу качества городской среды за 2020 год, согласно данным Минстроя России.

По словам зампреда правительства Приморья Елены Пархоменко, город считается благоприятным, если набирает более 180 баллов. Оценка складывается из показателей: озеленение, комфортность проживания в жилых домах и микрорайонах, досуг и культура, строительство дорог и их аварийность, освещение территорий.

«Национальный проект „Жилье и городская среда“ подразумевает, что к 2024 году как минимум семь городов Приморья должны быть отнесены к благоприятным для проживания, а до 2030 года — все. До сих пор необходимым критериям комфортности соответствовал только Владивосток. Теперь к нему добавился город Фокино, набравший 182 балла», — рассказала Пархоменко.

Стоит отметить, что, кроме Фокино, Уссурийск прибавил 20 баллов в рейтинге и вплотную подошёл к отметке благоприятности. Более 20 баллов за год набрали также Спасск-Дальний, Дальнереченск, Дальнегорск.

По словам специалистов, помочь своим городам стать лучше могут сами приморцы — для этого необходимо проголосовать за объекты благоустройства, в период с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн-платформе.

«Это своеобразные соревнования регионов. Чем больше мы соберем голосов жителей, тем большую субсидию получим из федерального бюджета. Благодаря этому финансированию сможем создать еще больше комфортных мест в городах и районах Приморского края», — отметила зампред.

Индекс благоприятности российских городов и благоустройство общественных территорий проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Сюжеты:
Приморский край
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