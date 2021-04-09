Ещё один приморский город признали благоприятным для проживания

«Национальный проект „Жилье и городская среда“ подразумевает, что к 2024 году как минимум семь городов Приморья должны быть отнесены к благоприятным для проживания, а до 2030 года — все. До сих пор необходимым критериям комфортности соответствовал только Владивосток. Теперь к нему добавился город Фокино, набравший 182 балла», — рассказала Пархоменко.