Капитальный ремонт проведён ещё в семи домах Приморского края

– В прошлые годы были отставания, но сейчас они наверстываются. Это позволило актуализировать программы муниципалитетов, перенеся объекты на более ранние сроки. А это значит, что люди смогут увидеть ремонт в своих домах намного раньше, чем было запланировано», – подчеркнула Елена Пархоменко.