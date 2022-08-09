Капитальный ремонт проведён ещё в семи домах Приморского края

а минувшей неделе работы завершены в домах Артёма, Находки, Большого Камня, в посёлках Новошахтинский и Ярославский. Как рассказали в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.
– Крыши отремонтированы в Артёме на улицах Шишкина, 23 и Уткинская, 3, в Находке по адресам: Свердлова, 43 и Постышева, 45А, в Большом Камне на улице Приморского Комсомола, 3 и в Ярославском на улице Ленинская, 18. В поселке Новошахтинский на улице Советская, 2 капитально отремонтирована система электроснабжения, – уточнили специалисты регионального фонда капитального ремонта.
Сейчас работы по капремонту ведутся по 340 адресам. В программе в этом году участвуют 12 городских округов и 45 городских и сельских поселений Приморья.
По словам заместителя Председателя Правительства региона Елены Пархоменко, перед фондом капремонта стоит задача выполнить в срок все заявленные в план дома.
– В прошлые годы были отставания, но сейчас они наверстываются. Это позволило актуализировать программы муниципалитетов, перенеся объекты на более ранние сроки. А это значит, что люди смогут увидеть ремонт в своих домах намного раньше, чем было запланировано», – подчеркнула Елена Пархоменко.
Напомним, что в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.