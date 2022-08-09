Вызывать детского врача в поликлинике № 3 Владивостока станет проще

Вызывать детского врача в поликлинике № 3 Владивостока станет проще

Вызывать детского врача в поликлинике № 3 Владивостока станет проще

Вчера, 10:55
Общество
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Специалисты детской поликлиники № 3 Владивостока сделали систему вызова врача для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи внутри поликлиники более совершенной.

На каждом этаже детского медучреждения установлены кнопки вызова медиков, а браслет для приёма сигнала всегда находится у дежурного врача на руке и даёт точные координаты: откуда поступил вызов и где необходима помощь.

- Ежегодно только в одной детской поликлинике фиксируется порядка 95 случаев вызова врача, поэтому такая система необходима для безопасности маленьких пациентов и обеспечения качества оказания медицинской помощи. До конца августа аналогичная система появится во владивостокской детской поликлинике № 5, - сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Главный врач детской поликлиники № 3 Светлана Нагибко уточнила, что совершенствовать оказание медицинской помощи в медучреждении начали три года назад.

- Всего в разработке было 11 направлений, одно из которых - «оказание экстренной и неотложной медицинской помощи», - рассказала главный врач.

По её словам, на организацию этого процесса медучреждение получило субсидию от краевого ведомства. В регионе, напомним, действует государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- Первый комплект кнопок вызова, который был установлен в поликлинике, однозначно повысил качество оказываемой помощи, но в ходе работы и при проведении внутренних аудитов мы пришли к выводу, что систему можно и нужно улучшить, - пояснила главврач.

Коллектив детской поликлиники, где внедрили полезное ноу-хау, считает его отличным подспорьем в работе. Сейчас сигнал от тревожной кнопки направляет врача не просто на этаж, как это было ранее, а в конкретный кабинет, где необходима медпомощь.

Задача по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности поставлена с 2019 года и обязывает осуществлять контроль для обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объёма и надлежащего качества, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

Сюжеты:
Приморский край
Здравоохранение
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